開嗆川普？　委內瑞拉代理總統怒喊「受夠美國指令」

▲委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）25日公開強硬反抗美國施壓，直言已經受夠了來自華府的指令。與此同時，其政府持續釋放關押各地的政治犯，人權組織「刑事論壇」（Foro Penal）統計當日至少104人獲釋。

受夠美國施壓 代理總統抗議

《法新社》等外媒報導，羅德里格斯在東部安索阿特吉州（Anzoategui）對石油工人發表演說，「華府對委內瑞拉政治下達的指令已經夠多了。讓委內瑞拉政治解決我們自己的分歧與內部衝突吧。外國勢力的干預已經夠多了。」

她更強調，該國為了面對法西斯主義、國內極端主義的後果，已經付出了慘痛代價。

承諾釋放政治犯 被批速度太慢

自從前任獨裁總統馬杜洛（Nicolas Maduro）本月初遭美軍逮捕後，羅德里格斯成為代理總統，其政府承諾將釋放大量政治犯。不過，該國反對派與人權團體批評釋放進度太緩慢，許多被拘留者的親屬仍在監獄外紮營等待。

根據卡拉卡斯（Caracas）官方數據，自去年12月以來已釋放626名拘留者，但「刑事論壇」記錄到的實際釋放人數僅約一半。

該組織目前證實26日至少104名政治犯獲釋，總監羅梅羅（Alfredo Romero）也在X透露，正在核實全國各監獄釋放人員的身分。