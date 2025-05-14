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高虹安遭控停職還印文宣發圖卡　白議員嗆綠：雙標最佳示範在新竹

▲▼民眾黨新竹市議員李國璋控民進黨「雙標」，駁停職中的高虹安印文宣發圖卡是濫用行政資源。（圖／李國璋提供）

▲民眾黨新竹市議員李國璋控民進黨「雙標」，怒駁停職中的高虹安印文宣發圖卡是濫用行政資源。（圖／李國璋提供）

政治中心／新竹報導

針對外界質疑新竹市長高虹安參與市政活動並宣傳政績的合法性，竹市議會新聯線黨團14日強調，市府處理程序一向秉持公平立場，並無濫用資源或雙重標準情事。黨團成員民眾黨市議員李國璋指出，2022年民進黨市長候選人及2023年民進黨籍立委候選人，皆曾偕同民進黨籍議員至果菜批發市場進行競選宣傳，顯示竹市府對相關活動的處理方式始終一致，呼籲外界停止抹黑造謠。

民進黨新竹市議會黨團今天召開「貪污停職還動用市府資源！高虹安踐踏行政中立底線」記者會，質疑停職中的新竹市長高虹安仍利用市府資源宣傳「反罷免」、印製文宣。新竹市代理市長邱臣遠回應指出，高虹安依法為現任新竹市長，文宣摺頁內容為高虹安上任後推動的政績，完全合法合規。

對此，議會「新聯線黨團」成員李國璋強調，高虹安市長目前雖因司法程序停職，但依法身分仍為新竹市市長，以市長名義出席活動並致詞，完全合法。他進一步指出，即使高虹安僅以一般民眾的身份，也有參加各類活動的權利，外界不應過度解讀其行為。

李國璋也提及，民進黨執政期間曾動用數百萬元公帑舉辦「新竹棒球場開幕活動」及「金曲之夜」等大型活動，並邀請卸任首長上台講述政績，當時市府回應指出，只要對新竹市有貢獻的卸任首長皆視為貴賓，予以尊重，然而現任市長高虹安僅因停職，便遭指控無法宣傳政績，這種標準顯然不一。

▲▼民眾黨新竹市議員李國璋控民進黨「雙標」，駁停職中的高虹安印文宣發圖卡是濫用行政資源。（圖／李國璋提供）

▲民眾黨新竹市議員李國璋控民進黨當時也用市府資源為已離職的黨籍候選人助選，顯見市府標準一致並無雙標。（圖／李國璋提供）

李國璋進一步說明，新竹市政府的公務員並未涉及選舉宣傳，市府僅透過多元管道向市民提供便民服務資訊。高虹安市長及代理市長邱臣遠的政績整理是市政宣導的一部分，完全合法合規。

李國璋重申，好的政策應該讓市民知曉並享受，市府的便民資訊也應廣為傳播。他批評部分民進黨議員動輒以貪污罪名指控市府團隊，不僅侮辱基層公務員，更有損市政推動的正面形象。

新聯線黨團呼籲各界回歸理性討論，勿以政治操作干擾市政正常運作，並強調市府團隊始終致力於服務市民，落實政見。

民進黨竹市議員劉康彥在今天的記者會中指出，停職中的高虹安利用市府行政資源印製文宣，市府除讓高虹安高調出席市府預算支應的多項活動，連社群圖卡、紙本文宣廣告等都有高虹安肖像，儼然變成「反罷免指揮中心兼公關公司」，他表示，民進黨竹市議會黨團將正式函詢內政部，釐清這些行為是否違法，若市府持續行政不中立，會將違法事證送監察院。

民進黨竹市議員曾資程還說，高虹安日前帶著團隊高調進入大果菜市場宣傳「反罷免」活動，反觀罷免高虹安、罷免國民黨立委鄭正鈐活動的志工在市場旁人行道宣傳，卻被驅趕至大馬路上。曾資程指出，在選舉期間，各黨派候選人都可前往果菜市場拜票；但罷免連署期間，果菜公司管理階層人員涉欺壓與干擾志工連署，有涉及違反選罷法及強制罪之嫌。

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