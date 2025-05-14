黃國昌爆：吳春城不滿被比擬林月琴　壯世代未拿標案「有天壤之別」

記者袁茵／台北報導

男童剴剴遭保母凌虐致死引發全民憤慨，民進黨立委林月琴被爆料，曾擔任北市文山區居家托育服務中心外聘督導，除了可能涉及失職外，又因為擔任2個民間團體職務，且擔任立委期間拿到中央上百萬標案，使外界形容林是「類吳春城」。民眾黨主席黃國昌今（14日）表示，剛剛接到前立委吳春城的訊息，吳表示自己被比喻成林月琴感到不滿，因為雙方有天壤之別，壯世代協會成立5年從未拿過政府標案。

▲民眾黨主席黃國昌主持黨政聯繫會議會後轉述記者會。（圖／記者黃國霖攝，下同）

黃國昌主持黨政聯繫會議會後轉述記者會，並接受媒體提問。針對林月琴對於被比喻成「民進黨版吳春城」感到不滿，認為家屬沒在2民間團體擔任任何職務，也沒立法圖利自己？黃國昌表示，這件事情很簡單，民進黨政府、綠委、林月琴當初是怎麼說別人且要求別人的，就用相同標準要求自己就好。

黃國昌提及，自己剛剛得到吳春城傳來的訊息，吳對於林月琴非常不滿，說「我們兩個人之間有天壤之別」，因為壯世代協會成立至今5年，從沒有拿過中央政府標案與一毛錢，「結果呢？當初民進黨是怎麼樣對吳春城發動政治抹黑？」

黃國昌指出，自己當時講過一句感慨的話，「人前手牽手、人後下毒手」，在推動壯世代立法時，一起參與協商、簽協商結論，甚至三讀完成時還搶著一起拍照，「我可以理解吳春城為什麼會說，他跟林月琴有天壤之別，拿起來比擬是另外一種形式的污辱，我尊重吳春城的感受。」

另外，關於有社福團體向《東森新媒體ETtoday》爆料，議會索資期間，社福團體陸續回報資料時，接到林月琴來電「關心」索資內容？黃國昌強調，怎麼出身社福界的大佬、掛民進黨不分區的頭牌，會去做這樣的事情呢？去阻止別人索資，是還有多少醜事，沒被攤在陽光下、不敢接受檢驗，這恐怕是民進黨要對社會誠實回答的問題。

民眾黨發言人吳怡萱也說，民眾黨社發部主任張清俊稍早也爆料，林月琴在擔任靖娟兒童安全文教基金會執行長之後，是不是高升董事？至今靖娟基金會在承辦的非營利幼兒園，2024年也拿到6000多萬補助，「有沒有圖利？這件事情要不要查？民進黨當初用什麼樣力道配合綠色媒體、用什麼力道監督吳春城，請現在比照辦理，我說的就是（綠委）吳沛憶。」

吳怡萱強調，當初吳沛憶要求吳春城說明清楚、請辭，結果現在吳沛憶人呢？吳沛憶靜悄悄沒講話，這就是民進黨雙標、寬以待己嚴以律人，請民進黨用同樣標準對待自己，不要雙標至極，林月琴背後到底還有承包多少、拿到中央政府多少補助跟標案，接下來會一一跟社會揭露。

而張清俊於臉書發文提及，長期於靖娟兒童安全文教基金會任職的林月琴，在2024年2月1日上任立委職務，照理說需要辭的民間職務都不該戀棧，避免利益衝突迴避問題，但林月琴明顯不想失去對靖娟的控制，也沉醉於繼續做一名社福大老，擔任立委後，不僅沒有離開靖娟，還從執行長高升董事，面對外界質疑，還理直氣壯說沒有自肥。

張清俊隔空詢問林月琴，「妳至今任職的靖娟跟台少盟，有沒有因妳的關係，能更順利地拿政府標案？」從政府資料來看，跟林月琴任職單位有關的標案不是百萬元，而是數千萬元，財團法人靖娟兒童安全文教基金會光2024年「承辦非營利幼兒園補助」就高達6000萬元。

張清俊質疑，去年林月琴才剛當上立委，靖娟馬上就可以拿到6000萬補助承辦非營利幼兒園？林月琴左手拿政府補助，右手領立委月薪，民進黨的回力鏢來得又急又快，當初那些要吳春城下台的民進黨立委，現在都靜悄悄，果然是不折不扣雙標黨，「就問一句，林月琴要不要比照吳春城，請辭？」

▼財團法人靖娟兒童安全文教基金會113年承辦非營利幼兒園受補助金額。（圖／翻攝自Facebook／張清俊）