髮夾彎！朱立倫昔反核發言被挖出　國民黨：外在客觀環境變了

▲朱立倫曾在2015年擔任新北市長期表示，「台灣一定要走向非核家園。」（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

核三廠2號機17日除役後，台灣正式邁入「非核家園」，而立法院昨日在藍白兩黨聯手下，通過核管法修正案三讀，延長核電廠服役年限並放寬重啟條件，但國民黨主席朱立倫2015年力挺「核電廠不能延役」的言論卻被挖出，遭綠營狠酸昨是今非。國民黨文傳會主委林寬裕今 (14日）對此回應，外在客觀環境改變，這個不一定要解釋成什麼樣的轉變。

核管法修正案昨通過後。朱立倫在臉書發文指出，「核電延役，我們為台灣的經濟與安全，守住了最後一道防線。就在今天，國民黨與民眾黨成功在立法院推動《核子反應器設施管制法》修正，讓核電可以延役20年，讓已除役的核電機組能有機會重啟，為台灣留下穩定電力的生機。這是我們對人民、對產業、對國家安全的責任。」

然而，朱立倫2015年的反核立場卻被挖出，不僅手持「核電歸零」衣服的合照，更公開表示，「台灣一定要走向非核家園」「核一、核二、核三不能延役，這也是應該確定的方向，我們先有個假設說，一定要用核電才能解決我們的能源問題。」「應該是說，我們已經確定非核家園，大家怎麼來面對這樣的問題。」

針對朱立倫能源政策立場大轉彎，林寬裕解釋，在過去這幾年裡面，新型核子能反應器和對現有機組延役的方式，都有了一些現代化的做法。所以他們希望大家能屏除一些過去的成見，好好來思考核能的未來；這也是為什麼過去幾年以內，包括歐盟、美國都把核能當成綠電，這也可以帶給很好的省思和方向，這些外在客觀環境的改變，都可以讓他們重新檢討。

