賴清德：核三2號機不可能直接延役　3前提下對新核能持開放態度

▲總統兼民進黨主席賴清德。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

立法院會昨三讀修正核管法，延長核電廠服役年限為執照生效日起算，最長為二十年，放寬重啟條件。據轉述，總統兼任民進黨主席賴清德今（14日）在中執會上致詞時表示，過去民進黨少數時期，在朝野共識下「非核家園」明定入法。就算依照立法院新通過的《核管法》規定，核三廠2號機也不可能在未經實質審核下，直接延役甚至立刻重啟，政府對未來新的核能技術抱持開放態度。但政策變更必須滿足核安無虞、核廢有解、社會共識三個重要的前提。

據轉述，賴清德在中執會上表示，依法現役最後一個核電機組，核三廠2號機，將於本週六、5月17日除役，台灣將正式走入「非核家園」的時代。「非核家園」的逐步落實，有國際事件及國內民主運動的相互影響，例如1979年的三哩島事件、1986年的車諾比事件、2011年的福島事件，在不同的時期，台灣不斷透過社會對話與公民運動，讓「非核家園」不只一次形成朝野共識。

賴清德指出，例如，2002年自己還在當立委的時候，就跟賴勁麟委員，提案制定《環境基本法》，當時雖然民進黨是中央執政，但在國會並非多數，我們在朝野共識下完成立法，在《環境基本法》第23條，將「非核家園」明定入法，成為國家的法定政策目標。

賴清德說明，2011年東日本大地震福島核災事件後，當時總統馬英九宣布核一、核二及核三廠不延役。2013年的309廢核大遊行，北中南東匯聚了超過20萬人走上街頭，高喊「終結核四、核電歸零」，在台灣反核主流民意高漲下，終於在2014年，當時的總統馬英九、行政院長江宜樺，宣布將核四封存。

對於核能政策，賴清德也提到，世界各國對於核電，無論是「終止」、「延役」或「重啟」，都是經過嚴謹的科學驗證程序，歷經社會充分的共識，甚至還編列龐大預算支應。但昨天、也就在核三廠除役的四天前，立法院通過《核管法》修法，把核電廠的使用年限，從40年可以延長到60年。

賴清德表示，立法院通過這項修法，但就算依照新通過的《核管法》規定，核三廠2號機也不可能在未經實質審核下，「直接延役」，甚至「立刻重啟」。面對全球氣候變遷的劇烈衝擊、地緣政治的嚴峻挑戰，以及全球貿易體系的大幅不確定因素，必須再次強調，能源安全就是國家安全。政府當前最重要的工作，就是持續穩定供電、開發多元綠能。

賴清德指出，針對核電廠各機組將陸續除役的法定時程，我們也負責任地提早因應。即便核三廠2號機除役後，今年將有大潭7號機、興達新1號、2號機及台中新1號機等的大型燃氣機組上線，總裝置容量達到480萬瓩，遠大於核三2號機95萬瓩，是足足5倍之多。另外，這幾年來的風力、太陽能等再生能源比例提升，以及抽蓄水力及負載管理等調度手段，可確保穩定供電。

對於供電問題，賴清德強調，現在，只要我們拿起手機，搜尋「今日電力資訊」，就可以看到，此時此刻，核電只占了整體發電量不到百分之4；而太陽能加上水力、風力等綠色能源的發電量，則來到將近百分之30。今天的備轉容量率，則來到百分之27.91。

賴清德說明，這正表示，現在的台灣並不缺電，可以穩定供電，而依照台電的預估，就算加上人工智慧產業的發展，台灣到2032年也可以穩定供電。與此同時，台灣的空氣品質也逐漸改善，過去幾年，核一廠、核二廠陸續停機，也並沒有造成空氣品質的惡化。台灣PM2.5年平均濃度，從2013年的24.0，下降到2024年的12.8。

對於核能議題，賴清德強調，政府一貫的立場是，我們不會排除任何有助於淨零的方案和討論。對未來新的、先進的核能技術，我們也都抱持開放態度。但是，任何的政策變更，都必須要滿足「核安無虞」、「核廢有解」，以及「社會共識」三個重要的前提，才有繼續進行的可能，對於核能議題，核安的疑慮要用更科學嚴謹的程序把關，核廢的選址要用更務實的態度共同面對，而民主的紛爭，則需要用更民主的方式，來定紛止爭、凝聚共識，讓台灣繼續向前進。