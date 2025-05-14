藍白黨主席一起髮夾彎！　朱立倫、黃國昌昔挺「廢核」言論被灌爆

▲國民黨主席朱立倫2015年曾言明廢核立場。（圖／翻攝國民黨臉書專頁）



記者杜冠霖／台北報導

在藍白立委人數優勢下，立法院會昨三讀修正核管法，延長核電廠服役年限為執照生效日起算，最長為二十年，放寬重啟條件，已經除役的核一、核二也可申請重啟。而國民黨主席朱立倫過去主張廢核，國民黨2015年更宣示「核一、二、三廠不能延役」，該篇貼文昨就湧入許多網友「朝聖」；民眾黨主席黃國昌更是長期反核，2018年以核養綠公投案、以及2021年核四商轉公投案都擔任反方代表上台辯論，更曾直言，「我沒辦法負責任告訴下一代，核電是一個負責任的能源路徑選擇」。

最後一座運轉的核三廠二號機將在5月17日除役，而台灣核能發電佔比有4%，昨藍白人數優勢下，修法通過經營者得於執照有效期間屆滿前向主管機關申請換發執照，換發之運轉執照，其有效期間自執照生效日起算，最長為20年。

然而對於核電廠延役立場，國民黨主席朱立倫過去長期反對，國民黨2015年一篇臉書文章更直接宣示，發展經濟、穩定民生，一定要有務實、健康的能源政策。在「2025非核家園」的目標下，具體主張：第一、核四已封存，核一、二、三廠不能延役；第二、提升火力與天然氣發電方式，作為電力供應；第三、整體輸配電系統數位化，以達到節電目標；第四、以電價或相對制衡的方式，推動智慧電網；第五、既有核廢料逐步處理，必要時送到國外為選項之一。

在昨日修法後，該篇貼文也湧入大量網友「朝聖」，至截稿前也多出近千則留言；除朱立倫外，民眾黨主席黃國昌立場也大幅翻轉，在加入民眾黨之前，黃國昌長期主張反核，曾多次公開表態支持廢除核能，更在2018年「以核養綠公投案」、以及2021年「核四商轉」兩項公投案辯論中都擔任反方。黃更在意見發表會上直言，根據過去所發生的核電事故，「我沒辦法負責任告訴下一代，核電是一個負責任的能源路徑選擇」。