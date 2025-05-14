新北圍棋老師猥褻幼生「至少12童受害」　監院要查了

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

新北市土城一名圍棋才藝班老師，他把住處房間改造成圍棋教室，私自開班招生，針對6歲至9歲孩童教課，卻涉嫌在上課時間對孩童強制猥褻，至少有12名孩童受害，一審重判有期徒刑22年。事後經新北教育局一查，該才藝班並未申請立案，勒令停辦並依法開罰25萬，且永久不能擔任教育人員。對此，監察院今（14日）新聞稿表示，行報案、驗傷、學校通報、詢問等相關處理機制疑涉有諸多缺失，嚴重損害其權益，監察委員紀惠容、葉大華申請自動調查。

監察院指出，據訴，新北市土城區圍棋才藝班12名兒童遭圍棋老師猥褻，受害者家屬從報案開始歷經14小時始完成初步報案程序，且受害兒童竟須重複陳述高達15次相關案情。

監院表示，現行報案、驗傷、學校通報、詢問等相關處理機制疑涉有諸多缺失，嚴重損害其權益。監察委員紀惠容、葉大華對此甚為關切，已申請立案調查。

監委表示，究本案實情始末為何？警政、社政、醫療、學校、檢察等機關處理過程中有無違失？相關人員有無怠惰失職情事？有關友善兒少被害人的機制，例如「性侵害案件減少被害人重複陳述作業」、「司法詢問員」等落實情形如何？

監委認為，相關權責機關有無善盡主管機關監督管理之責？事涉兒少保護權益，有深入調查之必要。