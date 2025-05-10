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萬人上凱道聲援剴剴！　6大訴求曝光

文／CTWANT

1歲男童剴剴遭保母姐妹長期凌虐致死，引發社會震驚。台北地方法院於下週二（5月13日）對此案進行宣判。為喚起社會對兒少保護制度改革的重視，多個公民團體今（10日）於凱達格蘭大道發起「護兒大遊行」，上千名民眾穿著白衣集結，手持「虐待兒童、天理難容」、「兒虐零容忍」等標語，要求政府正視制度漏洞，落實兒少保護責任。

剴剴案513宣判　公民訴求設立兒少保護部、強化社工監督

▲剴剴案引發社會關注，兒權團體提出六大訴求，盼建立跨系統聯防、設立兒少保護部，強化兒童安全網。（資料圖／黃鵬杰攝）

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回顧剴剴案，他於2022年2月出生，父親失聯、生母入獄，早年由一名私人保母照顧並意圖申請收養，卻因資格不符遭新北市社會局駁回。其後，該案件轉由兒福聯盟處理，並自2023年9月起委託台北市劉姓保母姐妹照顧。未料，當年12月24日警察接獲醫院報案時，其全身多處傷勢到院時已停止呼吸心跳，宣告不治。

事後，檢警調查發現，剴剴在委託期間曾由兒福聯盟社工於9月、10月與11月探視三次，皆回報「無異狀」，但案發後社工卻被控涉嫌造假訪談紀錄，甚至阻擋親屬探視。社會各界質疑，該案不僅是個別家庭悲劇，更暴露出寄養制度中社工監督失靈、通報流程延宕等結構性問題，要求徹查責任並進行全面制度改革。

為了不讓悲劇重演，民眾今日以沉痛與悲憤的情緒走上街頭，期盼這股公民力量能推動政府正視問題、修補制度缺口，真正把兒童的生命安全擺在第一位。參與民眾高舉「守護兒童」標語，表達對剴剴的哀悼與對制度改革的殷切期盼。

此次遊行由剴剴網路媽媽群與多個兒權團體共同發起，並提出六大訴求：一、設立「兒少保護部」，整合社政、教育、醫療與司法資源，打造跨系統即時聯防網絡；二、增設有給職的兒少保護專責醫師，負責訓練第一線人員並與社政、司法密切合作；三、建立兒虐專責社工制度，加強基層辨識與處置能力。

第四、導入「訪視助理員」制度與視訊訪視機制，提升高風險家庭的追蹤能量；五、增訂《刑法》第271-1條「虐殺兒童罪」，納入死刑或無期徒刑並不得假釋；六、授權案情未明時可先進行保護性隔離，賦予社工與執法單位必要的緊急處置權與法律保障，完善兒少保護的制度。

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