台大住院醫急診室性侵女病患！內診要求「做到高潮」遭判3年

▲台大黃姓住院醫師因性侵女病患，遭判刑3年。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台北報導

台大醫院一名黃姓婦產科住院醫師，趁值勤急診診療工作時，竟性侵來就診的年輕女子小芳(化名)，藉口要做「性反應測試」對她猥褻、指侵，還說「沒有做到高潮的話，結果可能會有影響」想再侵犯一次，被小芳察覺有異拒絕，並報警處理。全案經台北地院審理，法官認為黃男犯後毫無悔意，依他犯對受照護之人利用機會性交罪，處3年徒刑。

判決指出，黃姓醫師在2021年6月，也就是台灣正值COVID-19第三級疫情警戒期間時，已是台大醫院第3年住院醫師，負責值勤急診診療工作。女子小芳則因腹痛、發燒，於同年月26日上午8時45分許到台大急診室就診，經診斷疑為黃體破裂而留院觀察。

小芳指控，黃男在她住院隔日下午替她診查，單獨帶她到婦科診間問診半小時，期間她詢問相關性隱私問題，黃男就說「我認為妳也是在意性生活的人，我有檢查方式確認妳有無骨盆腔發炎，如果性器官受到刺激，不會收縮，就是骨盆腔發炎」，要幫她做「性反應測試」，試試看挑逗性器官，肛門有無收縮反應。

小芳表示，黃男在無護理師陪同的情況下，要她下半身脫好，躺在急診室婦科診間的診療椅上，又說「為了避免尷尬，萬一要高潮時要跟我說」，接著搓揉她陰蒂並指侵她，過程一直問她「哪邊是有反應的」，直到她表示快不行，才停止動作，黃男還說「沒有做到高潮的話，結果可能會有影響」，藉口幫她照陰道超音波時，發現她有異常分泌物為由，要求再做1次性功能測試，要求「這次要做到高潮」，她因察覺有異而拒絕。

小芳說，黃男還一直追問拒絕原因，她回應剛剛的診療讓人不舒服，黃男就不斷道歉、叫她不要誤會，要她出去不要亂講，還陪她走回病床、主動幫她訂晚餐，讓她更覺得不對勁，便請男友幫忙報警。

庭審時，黃男坦承以手指搓揉小芳陰蒂，並將手指伸入陰道，但否認性侵，表示因小芳說自己性交時會腹痛，才對她做性功能障礙檢查的內診。又因急診不像門診隨時有護理師跟診，他在百忙中，仍對於病人非急症的疾病過於熱心，因一時疏忽沒有通知護理師跟診，「我當時是第1年值勤急診，保護自己意識還不夠強」，而檢查結果無異常，所以實施性功能障礙檢查部分就沒紀錄在病歷上。

黃男認為，他身為醫師，在五大皆空下，願投身婦產科，雖然性功能障礙檢查在門診處理較為適當，但他仍願意為小芳處理，卻反遭質疑，事後才主動向小芳道歉，希望她能緩解心情。

法官認為，小芳年紀尚輕，又無醫學專業，僅第1次被黃男診療，兩人沒有仇恨嫌隙，小芳的指證也和黃男歷次供述相符，且在偵查中黃男明確表示想賠錢，小芳仍不願和解，認為小芳沒有誣陷黃男的動機，判黃男犯行屬實，且犯後相較於對小芳造成的傷害，更強調身為醫生的自己因本案受影響，毫無悔悟之心，審酌黃男目前從事醫師工作，月收入約20至30萬元等情，依他犯對受照護之人利用機會性交罪，處3年徒刑。可上訴。

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