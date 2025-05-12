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性侵女病患「逼做到高潮」　台大住院醫仍在看診？婦產科：已請辭

▲▼性感女人、女子、性侵、性行為。（示意圖／CFP）

▲趁值勤急診工作時，性侵女病患。（示意圖／CFP）

記者施怡妏／綜合報導

台大醫院一名黃姓婦產科住院醫師，趁值勤急診診療工作時，性侵來就診的年輕女子，藉口要做「性反應測試」，還說「沒有做到高潮的話，結果可能會有影響」想再侵犯一次。就有網友指出，黃姓醫師還在桃園某間婦幼科看診，對此，民進黨桃園市議員黃瓊慧表示，致電後確認，黃姓醫師已經請辭了。

判決指出，黃姓婦產科住院醫師性侵女病患，法官認為黃男犯後毫無悔意，依他犯對受照護之人利用機會性交罪，處3年徒刑。有網友在Threads發文，發現黃醫師居然還在桃園某間婦幼科任職，「四月的班表還有他，自家醫師介紹更沒有放上此醫師」，但不確定是不是同一個人。

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議員黃瓊慧在底下留言，「感謝原po提醒各位婦女～我請衛生局了解黃醫師是否任職婦產科？再上來給予答覆」。今（12）日下午黃瓊慧回報後續，並貼出線上掛號的明細，「跟大家回覆：今早我致電婦產科，醫院表示黃醫師已請辭，後續若有診會由其他醫師接手」。

►台大住院醫急診室性侵女病患！內診要求「做到高潮」遭判3年

▲▼ 。（圖／翻攝自Threads）

▲黃醫師已經請辭了。（圖／翻攝自Threads）

貼文曝光，網友大讚，「謝謝議員跟進，真的有在為桃園市民做事的好議員，讚」、「感謝黃議員！我們需要您的協助」。其他網友則表示，「我老婆也是給她接生，產檢到生產都是他，感覺是相當正常，畢竟我們不是當事人，無法完全了解當時情況，但該負的責任就去面對吧」、「天啊，我在兩個禮拜就要生產，從剛開始知道懷孕到現在都是他產檢的」。

判決指出，法官認為女病患年紀尚輕，又無醫學專業，僅第1次被黃男診療，兩人沒有仇恨嫌隙，女病患的指證也和黃男歷次供述相符，且在偵查中黃男明確表示想賠錢，女病患仍不願和解，認為女病患沒有誣陷黃男的動機，判黃男犯行屬實，且犯後相較於對女病患造成的傷害，更強調身為醫生的自己因本案受影響，毫無悔悟之心，審酌黃男目前從事醫師工作，月收入約20至30萬元等情，依他犯對受照護之人利用機會性交罪，處3年徒刑。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪,請撥打110、113。

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