新北土城瑪舞懀文健站啟用　廣播課程保存長者口述歷史

▲新北土城瑪舞懀文健站揭牌啟用。（圖／新北市原民局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為提供原住民長者照顧及文化交流場域，新北市政府原民局積極推動文化健康站服務。由瑪舞懀原住民文化藝術團承接設立的「土城區瑪舞懀文健站」，於6日舉辦揭牌儀式，正式成為本市土城區第3處文健站，未來站內課程也將規劃「文健站之聲」長者廣播計畫，記錄都會區原住民長輩的文化記憶。

土城區為新北市原住民族人聚居行政區之一，因早在1960年代，隨著臺灣經濟起飛、工業化發展，土城海山煤礦開始大規模招募勞工，當時便有礦主親赴花東阿美族部落找人做工，許多族人甚至成群結隊、舉家搬遷至土城區永寧里，住進礦場提供的工寮，在坑道中共同打拚，後續隨著當地礦業沒落後，族人也分散至土城區各里定居。

▲文健站之聲演示。

根據統計資料，目前設籍在土城區55歲以上原住民長者人口數高達861人，在29個行政區中排名第3，顯示土城區原住民長輩的照顧與文化需求格外迫切，為提供更多元、在地的照顧服務，今日迎來土城區第三站文健站開站，期待能讓長輩就近得到照顧。

目前土城區瑪舞懀文健站服務25位長者、外展服務3人，除基礎健康照護外，更開設多元文化課程，如「部落小劇場」課，主要由長者以阿美語與中文演出生活劇，重現部落日常；另也規劃「文健站之聲」長者廣播計畫，讓長輩們都有機會練習發聲，甚至成為「站內廣播主持人」，也將土城區都市族人的口述生活史，藉此記錄下來。

新北市原民局長Siku Yaway林瑋茜表示，文健站是在都市中延續部落生活記憶的據點，從當年為礦業發展辛勤付出的壯年族人們，到今日銀髮需要的文化傳承與照顧需求，文健站不只是照顧據點，更是一個記憶與文化交會的場所，將持續努力讓長輩在都市中也能有歸屬感。