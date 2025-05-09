國際火線／民粹的勝利：莫迪的野望將引爆印巴核戰？

▲施政充滿爭議的印度總理莫迪 。（圖／翻攝莫迪推特）

文／朱錦華

執政已進入第三任期的印度總理兼「人民黨」(BJP)領袖莫迪(Narendra Modi)，目前正值他政治生涯的顛峰。對內，由於操弄民粹主義，讓他在選舉中獲得壓倒性勝利。對外，由於俄烏戰爭，讓他從俄方獲得既便宜又豐沛的石油供應。同時又因為聯美抗中，讓原本在「世界工廠」(中國)的生產線大量轉移至印度，該國變身為一個更具吸引力的投資目的地。

「人民黨」因此誇言要把印度打造成全球的製造業中心。何況，印度目前已躍升為世界第5大經濟體，未來更好的發展可期。印度政府甚至曾對全向世界宣稱：「我們是全世界最大的民主國家(人口逾14億)。」但這真的是事實嗎？

▲ 印度總理莫迪在國內獲得極高的民意支持。（圖／路透）

許多人認為，民主選舉制度是公平的；贏得多數選票者勝出，少數服從多數。選舉制度本身公平與否暫且不論，投票的過程是否公正？而所謂「服從」，究竟是要「服從」到什麼程度？莫迪多次贏得選舉的利器，是擁抱「印度教民族主義」(Hindu nationalism)。這是一種奉印度教至上的民粹主義。白話一點說，是「印度教沙文主義」。

印度國內印度教徒佔多數，穆斯林是少數。執政者長期偏袒前者、壓迫後者，選舉自然是一直順順順。但這是公正、公平、合乎正義的嗎？

▲印度邊防部隊在印巴邊境守衛。（圖／達志影像／美聯社）

回顧歷史，2001年，莫迪被任命為古加拉特邦首席部長。他任內第二年時，境內爆發十分嚴重的印度教徒與穆斯林之間的暴力衝突，導致逾1000人喪生。當地政府被指控放任衝突升高，以致2005年莫迪申請赴美時遭拒絕。

2019年，「人民黨」在大選中獲勝後，莫迪政府撤銷了喀什米爾的特殊地位；甚至進一步制定了《公民法修正案》(Citizenship Amendment Act)，在國內引起了大規模抗議。因為該修正案允許2014年12月31日前因為受宗教迫害，從阿富汗、孟加拉、巴基斯坦等國逃到印度的各派宗教難民，可以獲得印度公民身分；唯獨排除穆斯林！

另一方面，莫迪政府打壓新聞自由的做法亦引起爭議。2021年，「無國界記者組織」將莫迪列入「新聞自由掠奪者」名單。2023年1月，英國BBC二台推出兩集紀錄片《印度：莫迪問題》，審視莫迪從政以來的各種爭議性政策，結果該影集遭莫迪政府下令封殺。

▲ 傳言被巴國軍方擊落的飆風戰機。（圖／法國海軍）

上月底在印度控制喀什米爾地區巴哈甘鎮發生的恐攻事件，最終引爆印、巴兩國的激烈交戰。印度指控巴國是幕後黑手。在尚未經過詳調查且未獲得充分證據下，印度率先動武，以乎太過衝動。但上述恐攻是該地區近20年來最嚴重的對平民攻擊事件，在印度國內燃起人民強烈憤怒。莫迪顯然是為了平息民憤及捍衛民粹主義，選擇了向對方動武。

然而首戰似乎出師不利。巴基斯坦軍方宣稱目前已擊落5架印度軍機，當中包括3架法國「飆風」戰機及兩架蘇聯製戰機。若此事為真，會不會激怒莫迪進一步使用核武報復(至少是戰術核武)，將是未來國際嚴重關切的焦點。