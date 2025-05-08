擊落印度5架戰機後　巴軍：又擊落25架「哈洛普」無人機

▲▼ 印度空襲巴基斯坦衛星影像。（圖／路透）

軍武中心／台北報導

巴基斯坦軍方指出，自印度軍方發動「硃砂行動」以來，巴方已成功擊落超過25架印度採購自以色列的「哈洛普」（Harop）無人機。印度國防部長辛格則宣稱，在連續精確打擊下，約有100名恐怖分子被打死，由於行動仍在進行中，目前無法透露更多細節。

印度軍方近日展開「硃砂行動」，主要針對巴基斯坦及巴控克什米爾的設施進行攻擊，除疑似發射俄製「布拉莫斯」（BrahMos）飛彈，也出動先進戰機70餘架，不料，7日凌晨的空戰，有5架先進戰機遭擊落，分別是3架法製「陣風」戰機、1架米格-29以及1架蘇-30。

消息指出，印度空軍在7日遭遇挫敗後，於8日改採無人機進行襲擊。根據巴基斯坦軍方發言人喬杜里（Ahmed Sharif Chaudhry）透露，印度在喀拉蚩（Karachi）與拉合爾（Lahore）等地部署的「哈洛普」無人機，迄今為止，共有25架遭擊落，目前殘骸仍在蒐集中。

「哈洛普」無人機由以色列航太工業（IAI）子公司研發，具備滯空9小時及4600公尺升限的能力，並採用匿蹤設計以降低被雷達偵測的風險。它還擁有「反悔模式」，在未找到目標時可自主返航。這款自殺式無人機，在此次邊界衝突中，成為印度的重要武器。

印巴這次的衝突起因，可追溯至上月22日，印控的克什米爾地區發生恐怖攻擊事件，造成至少26人死亡，其中多數為印度教遊客。印度方面指控巴基斯坦涉案，但伊斯蘭馬巴德當局否認相關指控，雙方因此陷入激烈對峙。