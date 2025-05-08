　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

擊落印度5架戰機後　巴軍：又擊落25架「哈洛普」無人機

▲▼ 印度空襲巴基斯坦衛星影像。（圖／路透）

▲▼ 印度空襲巴基斯坦衛星影像。（圖／路透）

軍武中心／台北報導

巴基斯坦軍方指出，自印度軍方發動「硃砂行動」以來，巴方已成功擊落超過25架印度採購自以色列的「哈洛普」（Harop）無人機。印度國防部長辛格則宣稱，在連續精確打擊下，約有100名恐怖分子被打死，由於行動仍在進行中，目前無法透露更多細節。

印度軍方近日展開「硃砂行動」，主要針對巴基斯坦及巴控克什米爾的設施進行攻擊，除疑似發射俄製「布拉莫斯」（BrahMos）飛彈，也出動先進戰機70餘架，不料，7日凌晨的空戰，有5架先進戰機遭擊落，分別是3架法製「陣風」戰機、1架米格-29以及1架蘇-30。

消息指出，印度空軍在7日遭遇挫敗後，於8日改採無人機進行襲擊。根據巴基斯坦軍方發言人喬杜里（Ahmed Sharif Chaudhry）透露，印度在喀拉蚩（Karachi）與拉合爾（Lahore）等地部署的「哈洛普」無人機，迄今為止，共有25架遭擊落，目前殘骸仍在蒐集中。

「哈洛普」無人機由以色列航太工業（IAI）子公司研發，具備滯空9小時及4600公尺升限的能力，並採用匿蹤設計以降低被雷達偵測的風險。它還擁有「反悔模式」，在未找到目標時可自主返航。這款自殺式無人機，在此次邊界衝突中，成為印度的重要武器。

印巴這次的衝突起因，可追溯至上月22日，印控的克什米爾地區發生恐怖攻擊事件，造成至少26人死亡，其中多數為印度教遊客。印度方面指控巴基斯坦涉案，但伊斯蘭馬巴德當局否認相關指控，雙方因此陷入激烈對峙。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
504 2 7170 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／高雄發生規模3.9「極淺層地震」
快訊／裕隆SBL第8冠到手　隊史第2度寫「3連霸」王朝
「魟魚教練」性侵多名男童　法院重判12年
越南員工做12年「丟失400萬」為了還錢？　雇主驚：都沒花錢
薔薔影片尺度太大「被列18禁下架」
六大壽險首家開獎！　台幣升值害台壽4月虧逾13億

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

擊落印度5架戰機後　巴軍：又擊落25架「哈洛普」無人機

巴基斯坦副總理證實：中國殲-10擊落印軍法製「陣風」戰機

C-130運輸機領銜　542旅空投軍品接收鞏固戰力

「俄軍用血給中國上一課」　陸軍事博主：戰爭貴在神速

一個月不浮出隱蔽監視　陸全球首艘高速可潛無人艇下水

中國航母最無聊工作崗位　每天在山東艦燒8小時垃圾

【轎班全笑了】#白沙屯媽祖 原地轉圈不肯走，原來是為了.......

【盡力了】女子抱著衣服哭求點衣...媽祖特地倒退停留4分鐘聆聽

【微尷尬】有迎接但不多？信徒虔誠跪地等媽祖...他一句話提醒香燈腳全笑了

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【強制逮捕】警察大半夜逮到2隻逃家小狗 太可愛了～

【金價飆漲！】忘密碼強拆保險箱　她見百萬黃金：好爽！

【勇腳伯歸隊】緊跟進香隊伍終於追上！向 #白沙屯媽祖 報平安

【人神共憤！】#彰化 3百年五通宮遭破壞！　鐮刀男「斬首」多尊 #神明

【撞到頭會痛到哭】提醒完學員後皮拉提斯老師下秒親身示範XD

周渝民罕提大S　 「熙媛接住我了」

擊落印度5架戰機後　巴軍：又擊落25架「哈洛普」無人機

巴基斯坦副總理證實：中國殲-10擊落印軍法製「陣風」戰機

C-130運輸機領銜　542旅空投軍品接收鞏固戰力

「俄軍用血給中國上一課」　陸軍事博主：戰爭貴在神速

一個月不浮出隱蔽監視　陸全球首艘高速可潛無人艇下水

中國航母最無聊工作崗位　每天在山東艦燒8小時垃圾

更強一波「紅爆雷雨」周末開炸　全台雨不停！連3天濕

快訊／21:14高雄市六龜區規模3.9「極淺層地震」　最大震度2級

母親節最美的禮，是為青春作主！海芙音波媚必提暖心獻禮

從礦坑到劇場！新北8處躍進百大文化基地　深度漫遊藝文風景

朱亞虎京華城案作證頻笑場　被問柯文哲「敵軍或友軍」及時剎車

快訊／裕隆SBL第8冠到手　隊史第2度寫「3連霸」王朝

曾之喬曬近照「被拍產後身材」　親吐當媽心聲：我依然愛自己

新北18座國民中心備戰世壯運　侯友宜親揭「1館1特色」

超準！從「擠牙膏方式」秒測你的精神內耗指數

美房市銷售速度創2009年以來最慢！　年減4.2％

【落漆！】 #澎湖 #花火節 無人機演出不如預期　縣府宣布取消後續場次

軍武熱門新聞

殲-10擊落印軍法製「陣風」戰機

中國航母最無聊工作崗位曝光

「俄軍用血給中國上一課」　陸軍事博主：戰爭貴在神速

542旅空投軍品接收鞏固部隊戰力

M60A3戰車進行「心臟」手術

印巴衝突升溫！邊境暗潮洶湧

國防部：海鯤號潛艦11月完成交艦

巴軍：又擊落25架「哈洛普」無人機

陸全球首艘高速可潛無人艇下水

印巴大打「F-16」口水戰　美國要調查軍備使用狀況

央視曝殲-15近距對峙超級大黃蜂

金防部120迫砲連實彈射擊驗證

093B潛艇搭載24具垂發已建造8艘

004型航母甲板寬度超越美福特級

更多熱門

相關新聞

巴基斯坦第2大城傳爆炸　3大機場停飛

巴基斯坦第2大城傳爆炸　3大機場停飛

印度與巴基斯坦爆發近20年來最嚴重暴力衝突，巴基斯坦第2大城拉哈爾（Lahore）8日傳出爆炸聲，軍方宣稱在多個地點一共擊落12架無人機。與此同時，該國3座機場也宣布暫停營運。

印巴衝突關閉領空　長榮「歐洲航線南移」飛行時間增加

印巴衝突關閉領空　長榮「歐洲航線南移」飛行時間增加

殲-10擊落印軍法製「陣風」戰機

殲-10擊落印軍法製「陣風」戰機

巴基斯坦防長警告　核戰恐爆發

巴基斯坦防長警告　核戰恐爆發

規模近代最大　印巴125架戰機激戰1小時

規模近代最大　印巴125架戰機激戰1小時

關鍵字：

印巴衝突印巴空戰哈洛普無人機巴基斯坦

讀者迴響

熱門新聞

女兒遭65歲男性侵　媽打死性侵犯獲不起訴

劉畊宏「清場風波」直播失控！　愛妻怒嗆黑粉

全球第7座迪士尼樂園將誕生！官方公布地點了

清大師出「大罷免影片企劃」作業　佔總成績30%

頭旗又被海放！白沙屯媽祖駐駕「溪湖糖廠」

鑾轎旁「紅臂章長者」是誰？內行曝：超資深

白沙屯媽駐駕「帝后相會」打破禁令　受天宮揭媽祖上山秘辛

鍵盤柯南揪Mandy同時交往4男鐵證　「叫床太大聲」法院認證

女童打翻水遭索賠4.1萬！特斯拉駕駛道歉了

即／台南國1深夜5車連環追撞　「1死5傷」全線交通中斷

甜甜的豆棗「竟是它製作的」　網驚：不健康但超愛

大谷拚40－40－40異次元紀錄

即／高雄父女雙亡死在車內　母淚奔現場認屍

「E級護理師」開放手天使報名　1條件優先錄取

台南國道5車追撞「小轎車擠爛全毀」　女駕駛當場遭夾死

更多

最夯影音

更多

【轎班全笑了】#白沙屯媽祖 原地轉圈不肯走，原來是為了.......

【盡力了】女子抱著衣服哭求點衣...媽祖特地倒退停留4分鐘聆聽

【微尷尬】有迎接但不多？信徒虔誠跪地等媽祖...他一句話提醒香燈腳全笑了

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【強制逮捕】警察大半夜逮到2隻逃家小狗 太可愛了～

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面