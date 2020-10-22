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國際火線／押寶美總統大選　中華民國孤注一擲的悲劇

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▲杜魯門高舉「杜威擊敗杜魯門」的報紙。(圖／達志影像／美聯社)

杜魯門秀出錯很大的《芝加哥每日論壇報》。上面印著：「杜威擊敗杜魯門」。(圖／達志影像／美聯社)

記者朱錦華／特稿

話說4年前美國總統大選時，川普讓許多人跌破眼鏡的擊敗民主黨對手希拉蕊，入主白宮。傳言當時「跌破眼鏡」的群體中，包括中華民國政府，於是就有了所謂蔡政府「押錯寶」之說。

事實上，當今各國政府在窺探及押寶美國總統大選時，是不可能「頭殻壞去」只押一邊的。因此就算真的押錯了，後果也不至於覆水難收。

就以4年前的蔡政府來說吧，不少人當時都認為政府把大筆籌碼押錯在希拉蕊身上，這下子完蛋了，川普會不會挾怨報復，出賣台灣？

事實上，就像懸疑小說峰迴路轉的驚奇結局一樣，事後證據證明：希拉蕊才是那個有意出賣台灣的人！最初宣稱「習近平是我好朋友」的川普，後來反而振起反中大旗，跟台灣肩並肩、「黏TT」的一起討伐中國。這一切，彷彿是《鐵達尼號》被玩轉，變成了一齣人間喜劇。

不過回顧歷史，政壇上有關「大選押錯寶」的故事還真不少。當中最富戲劇性，堪稱「世紀級」、「國寶級」的，毫無懸念， 眾望所歸，首推「蔣介石梭哈，押寶杜威勝魯門」這齣戲，而且他真的只能押一邊。魯門者，當時尋求連任的美國總統杜魯門也。

國共內戰期間，蔣介石受盡杜魯門一夥人(包括調停內戰的特使馬歇爾)的掣肘與欺凌。1948年下半年，國民政府在軍事上節節敗退。這一年剛好是美國的大選年，杜魯門尋求連任。老蔣似乎看見了扭轉大陸國共戰局的契機。

老杜的施政在國內評價不高，民意支持度低，民主黨內一些大老發起「拋棄杜魯門」運動(就像今天共和黨內有人發起「拋棄川普」運動一樣)，另覓人民更尬意的人選來參選。但若非被當事人拒絕，就是願意「撩落去」的當事人仍然不夠理想。「拋棄杜魯門」運動最後無疾而終。

屋漏偏逢連夜雨，民主黨內甚至鬧嚴重分裂，曾在羅斯福手下擔任副總統的華萊士，自組「進步黨」並且出馬選總統。南方派則另組「州權民主黨」(俗稱「迪克西民主黨」)，推南卡羅來納州州長瑟蒙德為總統候選人。換言之，光是一個民主黨就分裂出3組總統候選人，更別說還有一拖拉庫小黨出來摻和了。

反觀共和黨，推出的候選人是上屆大選時曾對羅斯福造成不小威脅的杜威(Thomas Dewey)。自從他贏得激烈的黨內初選後，共和黨高層即認為只要杜威不犯什麼大錯，即可穩操勝券。

當時的選情，蔣介石當然也密切關注著。像幻視一樣，他似乎瞧見了一個讓中國戰局翻轉、以及對杜魯門甜蜜復仇的機會。此杜不同彼杜，杜威剛好站在杜鲁門的對立面。對華政策上，他指控美國政府跟蘇聯締結「雅爾達秘約」，導致蘇聯佔領東北和華北，甚至對蘇聯的擴張無動於衷。因此他主張擴大對中華民國政府的援助，以對抗蘇聯在東亞的擴張。 這些話聽在蔣介石耳裡，簡直美如天籟。

蔣的請求，杜魯門已經全部聽不進去，因此他孤注一擲，把希望全押在杜威身上，是可以理解的、也是別無選擇的。於是有了以下的傳說：蔣命陳立夫攜巨款赴美，資助杜威，祈望他能夠在當選後給中華民國提供美援。

本來，蔣介石這趟「押寶」勝算很高。因為當時的民調幾乎一致顯示杜威佔有絕對優勢，幾乎可說是「穩贏」！但可能 正因為如此，讓杜威不免輕敵，打選戰不夠積極。而一些支持他的選民認為他穩贏，懶得去投票，這也是造成最後選舉翻盤的原因之一。

反之，杜魯門則發揮阿甘精神，一步一腳印，努力不懈的跑選舉行程、握手拉票，最後終於寫下美國總統大選史上最驚人的逆轉勝。

1948年11月4日的勝選晚上，杜魯門在聖路易聯合車站(St. Louis Union Station)發表勝選演說時，秀出一份提早印好的《芝加哥每日論壇報》，報紙的頭版頭條寫著：「杜威擊敗杜魯門」(Dewey Defeats Truman)，這項帶著示威意味的舉動，彷彿是在嗆那些看衰他的人說：關於總統選舉，你們統統都猜錯！

這份「錯很大」的報紙，也成了歷史見證，永遠提醒著那些參予選舉、關心選舉的人，在選舉結果揭曉之前，永遠不要有「贏定了」、或誰「 輸定了」的痴心妄想。

杜魯門逆轉勝連任成功，徹底粉碎了蔣介石「逆轉勝」打贏國共內戰的美夢。翌年的1949年8月，杜魯門政府發表著名的《中美關係白皮書》(China White Paper)，徹底切割跟中華民國的關係。本來以為中華民國從此跟美國「一水隔天涯」，永遠湊不在一塊了。沒想到天意弄人，第二年韓戰爆發，戰爭的鎖鍊又把兩國「綁」在一起：杜魯門下令第七艦隊協防台灣！

不過，老蔣想借韓戰的機會反攻大陸，希望還是落空了。他跟杜魯門壓根兒相看兩討厭。老蔣認為這個僥倖當上美國總統的密蘇里鄉巴佬沒見過世面，更是個膽小鬼！杜魯門則認為老蔣是個粗魯、頑固的軍佬，而且整個家族都貪錢！

倒是同樣軍人出身的麥克阿瑟跟老蔣「意氣相投」(韓戰時曾訪問台灣)，因為兩人都想在朝鮮半島島的韓戰主戰場外，在中國大陸開闢第二戰場(麥帥甚至主張在中國東北投擲原子彈)！但杜魯門打死也不肯答應，因為他最怕的就是引來蘇聯加入戰局，引爆第三次世界大戰！

兩位軍佬最後都鬥不過這個鄉巴佬總統，黯然退出戰場。麥克阿瑟從聯合國軍最高統帥的位子被突然解職，老蔣則帶著反攻大陸的殘夢客死台灣，同時留下了一些被不少現代台灣人厭棄、欲毀之而後快的紀念建築、銅像，還有先譽後毀的形象和歷史評價。

他也給「戰友」麥克阿瑟留下了一個紀念：麥帥公路。就連出賣中華民國情節嚴重的羅斯福，老蔣也給他留下了一條羅斯福路，而且就在台灣大學正門的前面！唯獨杜魯門，在台灣什麼「門」、「路」 都沒留下。你聽說過本島哪裡有一 條「杜魯門路」嗎？ 國際火線／為何挺川普？民主黨總統出賣中華民國血淚史

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