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印巴125架戰機大亂鬥「都沒越界」　陸專家評巴空軍「強悍」優勢何在

▲從中國進口的殲-10CE亮相巴基斯坦國慶閱兵。（圖／翻攝環球時報）

▲巴基斯坦自大陸進口的殲-10CE戰機。（圖／翻攝環球時報）

記者魏有德／綜合報導

印度軍隊7日凌晨對巴基斯坦和巴控克什米爾地區發起軍事行動，空襲造成巴基斯坦至少26人死亡，然而，巴國空軍也在反擊中擊落5架印軍戰機，而這場空戰，雙方動用125架戰機激鬥1個多小時，而且戰機都約束在喀什米爾各自控制的區域，並未越界，被認為是近代航空史上規模最大、持續時間最長的空戰之一。

▲▼掉在印控喀什米爾地區的飛機碎片。（圖／路透）

▲掉在印控喀什米爾地區的飛機碎片。（圖／路透）

《北京日報》報導，巴基斯坦空軍已不止一次「碾壓」印度空軍，在此前多次衝突中的表現都遠超印度空軍。軍事專家邵永靈表示，巴基斯坦空軍在此次衝突中的出色表現，得益於在裝備和人員素質等方面的綜合優勢。

對於這場空戰中，巴基斯坦幾乎以「完勝」姿態拿下戰果，邵永靈認為，巴基斯坦空軍多款飛機具備較強的空戰能力，作戰體系完備，中遠程空空導彈、預警機等關鍵裝備一應俱全，「使其在作戰時能夠形成協同作戰的整體優勢，有效彌補規模上的相對不足，作戰能力得以充分發揮。」

▲▼印度空襲巴基斯坦控制的喀什米爾地區穆扎法拉巴德之後，城市停電。（圖／路透）

▲印度空襲巴基斯坦控制的喀什米爾地區。（圖／路透）

邵永靈指出，巴基斯坦空軍自1950年代起，就與北約保持著緊密的合作交流，飛行員在美國接受專業訓練，還與土耳其等國保持良好的軍事合作關係，「巴空軍訓練標準高，飛行員作戰水平也相應較高，為在實戰中取得優勢，奠定堅實的人才基礎。」

▲巴基斯坦梟龍戰機（JF-17）。（圖／CFP）

▲巴基斯坦梟龍戰機（JF-17）。（圖／CFP）

據了解，巴基斯坦空軍擁有1434架軍用飛機和約7萬名現役軍人，至於印度空軍則擁有約2300架軍用飛機和13.5萬名現役軍人，規模居全球第四，戰鬥力被評為世界前五，同時，印度空軍還擁有蘇-30MKI、法國飆風（陣風，下同）戰機、米格-29等多型四代機，以及國產的「光輝」戰鬥機。

印巴雙方雖在裝備上具有差距，但印軍卻因「來源複雜」而成為戰場上的「致命傷」。邵永靈表示，印度獨立後，在軍事學習和訓練方面的發展相對有限，軍事總體戰鬥力處於一般水平，相較之下，巴基斯坦空軍以西方訓練為標準，飛行員訓練水平和作戰經驗都具有一定優勢，也在一定程度上導致雙方空戰表現的差異。

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