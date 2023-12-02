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國際火線／再見，中國：季辛吉與美中關係的高峰與墜跌

美國外交界「大老」季辛吉認為，美國一直在中國相關問題上處理得不太好。(圖／達志影像／美聯社）

▲ 二戰後全球外交界聲名最響亮的鉅子：季辛吉。(圖／達志影像／美聯社）

記者朱錦華／特稿

有時候你不得不佩服猶太人裡真的是人才、甚至天才輩出。人類思想史上影響既深遠又廣泛、讓人類腦洞大開的「F4」：耶穌、馬克思、佛洛伊德、愛因斯坦，全都是猶太人。而甫於11月29日以百歲高齡辭世的美國前國務卿、被 譽為是二戰後最重要外交界鉅子的季辛吉(Henry Kissinger)，也是。

季辛吉是19世紀奧地利大政治家梅特涅(Klemens Wenzel von Metternich)的信徒，熱衷且致力於保持大國之間的權力平衡，緩和彼此之間的緊張關係，即俗稱的所謂「低盪」(Détente)政策。不過無論是梅特涅或季辛吉，「低調抗俄」仍然是其外交思想的核心。

▲季辛吉於1973年出任國務卿一職，圖左為時任美國總統尼克森。（圖／CFP）

▲ 季辛吉（右）於1973年出任國務卿時，跟總統尼克森同框。（圖／CFP）

對於美國，季辛吉有兩項最重要的「貢獻」：結束越戰以及打開中國的大門。1969年尼克森(Richard Nixon)出任美國總統後，為結束讓美國人焦頭爛額的越戰，提出了「越戰越南化」(Vietnamization)的口號。它的意思很簡單：美國人已經「虛累累」了。這場戰爭，就讓你們越南人「國內互打」吧！

1971年7月，時任「國家安全顧問」的季辛吉訪問巴基斯坦。期間，他以「肚子痛」需要休息為由，「神隱」了48小時。事實上，他是秘密飛往北京，會晤當時的中共總理周恩來。新聞曝光後，舉世震驚。一年後，更促成了尼克森訪問中國的歷史性大事。

▲大陸前總理周恩來會見季辛吉。（圖／翻攝直新聞）

時任中共總理的周恩來在宴會上夾菜給季辛吉。（圖／翻攝直新聞）

季辛吉與尼克森的「中國之旅」有兩大目的：一是結束越戰(北越背後的最大支持者是中共)；二是進一步疏離中共跟蘇聯之間的關係(讓中國進入全球貿易體系，那是後來的事)。1969年「珍寶島事件」發生後，本已交惡的中蘇關係變得更為緊張。季辛吉在這時候發揮打開中國大門的關鍵性臨門一腳，讓中國從此一面倒的向美國靠攏，開展了中美闗係長達近50年的「美好時代」。

1973年1月27日，當時已擔任國務卿的季辛吉跟北越代表黎德壽簽署旨在結束越戰的《巴黎和平協議》，兩人在同年底更因此雙雙獲得諾貝爾和平獎。但這是美國為了從越戰抽身而搞出來的一個騙局；南越政府及其和談代表被騙了，南越人民被犧牲了。兩年後的1975年4月30日，南越首都西貢(今日的胡志明市)淪陷，越南統一。

▲▼季辛吉（Henry Kissinger）與習近平會晤。（圖／達志影像／美聯社）

季辛吉跟習近平會晤時的留影。（圖／達志影像／美聯社）

季辛吉心心念念的美中友好關係在經歷數十載的世事滄桑後，由於全球化造成美國產業外移、勞工失業，自從歐巴馬喊出「重返大平洋」後，美中關係開始出現質變。其後川普、拜登兩任總統相繼奮力舞動抗中大旗，美中關係幾乎降回冰點。季辛吉之前苦心孤詣所做的一切努力，也差不多化為烏有。

眼前的時代已經不再是季辛吉的時代，他也早已實質上退出權力舞台。但不久前他還前往北京去見中國國家主席習近平，彷彿是要跟老朋友道別似的。如今，這位曾經在政壇叱吒風雲的「二十世紀的馬基維利」，終於跟這個世界道別了。最懷念他的，還是中國。

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