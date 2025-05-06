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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

吊掛1.2噸引擎　M60A3戰車進行「心臟」手術

軍聞社／記者吳東昇臺北6日電

為強化部隊整體戰力，陸軍第3地區支援指揮部龍潭聯保廠日前執行M60A3戰車引擎翻修作業，官兵發揮高度專業，運用天車吊掛重達上噸的引擎，逐一進行零件拆卸、清洗等程序，並針對損壞部分進行翻修，維繫整體戰力不墜，充分展現後勤部隊支援作戰效能。

龍潭聯保廠主要負責桃園地區部隊三、四級裝備保修作業，具備戰車、悍馬車等各式軍用車輛引擎總成翻修能量，日前官兵進行M60A3戰車引擎翻修，可謂進行戰車「心臟」手術，不僅須操作天車吊掛重達1.2噸的戰車引擎， 更須逐步進行拆卸，將引擎總成拆解為曲軸箱、渦輪、汽缸、風扇塔、風扇罩等附件，接續進行清洗，並針對損壞部位進行翻修。

過程中，官兵相互合作，針對每件重達數公斤至上百公斤不等的零件，如「庖丁解牛」般熟練地拆解螺桿，接續運用汽缸壓力測試器、油壓表等儀器檢驗各部件運作狀況，將受損部件實施拆卸、換料作業。

龍潭聯保廠引擎翻修　厚植後勤專業能量。（圖／軍聞社）

待換料完畢後，官兵更須將各式附件依序精確回裝，過程中只要稍有不慎，就會影響裝備運作，也因此須保持嚴謹標準作業程序，才得以確保翻修作業遂行。以安裝汽缸為例，M60A3戰車配賦12具汽缸，安裝時須確實將飛輪上的「正時記號」轉至定位，才能確保活塞上行時間與進、排汽門時間相契合，使做為四行程引擎的戰車引擎，「進氣、壓縮、爆炸、排氣」穩定運作無虞。

回裝完畢後，更須結合馬力機及相關附件於現地實施性能測試，確保性能恢復妥善後，才得以採反向順序完成吊掛，使戰車恢復機動力。龍潭聯保廠官兵憑藉經驗傳承與持續充實本職學能，厚植高度專業保修能量，也讓戰車得以迅速恢復運作、投入戰訓任務，充分印證「後勤為先」真諦。

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