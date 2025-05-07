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國際火線／本是同根生，相戰何太急？印、巴衝突的根源

▲過去4天內，印度陸軍連續兩名軍官在喀什米爾實控線附近被狙擊手射殺。(示意圖／達志影像／美聯社）

▲ 喀什米爾地區反抗軍跟印度軍方交火，一名狙擊手正瞄準目標。（圖／達志影像／美聯社）

文／朱錦華

法國大思想家孟德斯鳩(Montesquieu)嘗有名言：「世上流血最多的地方，莫如基督的王國。」他這番話，其實也適用在其他宗教衝突身上。

4月22日，印度控制的喀什米爾(Kashmir)地區巴哈甘鎮(Pahalgam)發生針對遊客的恐攻，造成26死、數十人受傷。印度指控巴基斯坦政府是幕後支持者。印、巴緊張關係再度升高，戰爭一觸即發。由於雙方都擁有核武，讓這宗地區性的恐攻，躍上了國際版的焦點新聞。

喀什米爾地區（Kashmir）暴動。（圖／達志影像／美聯社）

▲喀什米爾是一座火藥庫，衝突、暴動一直不斷。（圖／達志影像／美聯社）

喀什米爾一直都是讓雙方頻頻發生衝突的導火線。追溯源頭，當初的印、巴分治(Partition of India)難辭禍首之責。印度人及大部分巴基斯坦人其實都來自相同血统，共同祖先是3000年前入侵此地的雅利安人跟當地黑膚色人種混血後的種族。

印度本身有自己的宗教(例如古婆羅門教、佛教)。但公元12世紀時，突厥人入侵北印度，伊斯蘭教開始大規模在當地傳播，成為印度文化的重要部分；然而南部人大多數仍信奉傳統宗教，例如印度教(或稱新婆羅門教)。從此宗教衝突及流血事件不絕如縷。

▲▼印度在喀什米爾斯里納加爾（Srinagar）實施門禁，無法慶祝穆哈蘭姆月（Muharram）的穆斯林抗議。（圖／路透）

▲ 印度在喀什米爾斯里納加爾實施門禁，引起無法慶祝穆哈蘭姆月的穆斯林抗議。（圖／路透）

從17世紀起，英國人開始入侵印度；直到1858年正式將它納為殖民地。二戰結束後，英國再也無力負擔維持殖民地統治的龐大支出，於是有意讓印度獨立。然而當時伊斯蘭教領袖真納(Muhammad Ali Jinnah)及「全印穆斯林聯盟」(All-India Muslim League)提倡的「兩個民族論」十分盛行，此一論述影響了日後印、巴分治的實施。

所謂「印、巴分治」，就是印度教徒和穆斯林各自選擇住在自己心裡所屬教派的國家。1947年7月18日，「印度獨立法」通過，英屬印度分割為印度及巴基斯坦兩個新國家。巴基斯坦在8月14日宣布獨立；接著印度在翌日獨立。於是，人類史上最大規模之一的大遷徙行動，於焉展開。

▲▼印度士兵在喀什米爾印度、巴基斯坦邊界值勤。圖／CFP）

▲ 印度士兵在喀什米爾的印、巴邊界值勤。圖／CFP）

因為出版涉嫌醜化先和穆罕默德的小說《魔鬼詩篇》、遭到伊朗精神領袖何梅尼下達追殺令的印度裔英籍作家魯西迪(Ahmed Salman Rushdie)，他獲得英國「布克獎」的第二本小說《午夜之子》(Midnight's Children)，正是描寫8月15日凌晨12點時，兩名在孟買出生的嬰兒，因為被人抱錯而互換身分，在印、巴衝突的歷史洪流中，被命運播弄和顛沛流離的故事。

印、巴分治是不是一個好主意，說法紛紜。讓理念歧異的兩方，「各自各精采」的分開生活，聽起來不錯。但本來是地區性的小衝突，從此升級為國與國之間的衝突，事情就大條了。何況，雙方還有核武？但有一點是確定的：英國的「分治」計畫太過粗糙且草率。結果至少留下兩大後遺症。

▲喀什米爾地圖。（圖／翻攝自維基百科）

喀什米爾地圖。（圖／翻攝自維基百科）

其一是巴基斯坦被分割成東、西兩部：兩地相隔1600公里(東巴後來獨立，即今日之孟加拉)。另一個大麻煩就是喀什米爾。當初實施分治時，喀什米爾一位土邦領袖哈里·辛格希望讓該地成為像「瑞士」一樣的中立國。英國撤軍後，一支親巴基斯坦的部落部隊入侵。哈里·辛格以讓出土地為條件向印度借兵。

經過一番混戰後，聯合國安理會於1948年1月成立印、巴問題委員會，並且促成雙方從翌年1月1日起停火。今天的喀什米爾被印、巴、中國分割佔領。印度佔有二分之一的土地：但住在裡面的人，70%都是穆斯林，焉能不亂？

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