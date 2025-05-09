印巴衝突延燒　美副總統：鼓勵緩和局勢「但與我們無關」

▲范斯認為，從根本上來說，印巴衝突與美國無關。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

印度與巴基斯坦爆發近20年來最嚴重衝突，美國副總統范斯（JD Vance）8日受訪時卻表示，儘管他與總統川普都鼓勵2國緩和局勢，但從根本上來說，這場衝突「與我們無關」。

CNN報導，范斯表示，「我們能夠做的，就是試圖鼓勵這些人稍微緩和局勢。但我們不會參與一場，從根本上來說，與我們無關，美國也沒有能力控制的戰爭。」

范斯宣稱，美國無法要求印度或巴基斯坦放下武器，只能透過外交管道繼續解決這個問題，「我們的希望與期待是，這不會演變成一場更廣泛的區域戰爭，或者、但願不會，一場核衝突。現在，我們認為這不會發生。」

不過，另一方面，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）分別與巴基斯坦總理謝里夫（Muhammad Shehbaz Sharif）、印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）通話，強調2國日益加劇的危機必須緩和下來。

根據官方公布的通話概要，盧比歐「表達了美國對於印巴直接對話的支持，並且鼓勵繼續努力改善溝通」，也向謝里夫表示，巴基斯坦應該「採取具體步驟，結束對於恐怖主義團體的任何支持。」國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）也表示，美國支持對印度控制克什米爾（Kashmir）渡假勝地巴哈甘（Pahalgam）的恐怖攻擊事件展開獨立調查。

值得注意的是，在與巴基斯坦總理的通話中，盧比歐也對「在衝突中喪生的平民表達哀悼」。此前，巴基斯坦宣稱印度襲擊導致平民死傷，但印度宣稱攻擊目標都是「恐怖份子的基礎設施」。