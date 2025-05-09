　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

巴基斯坦稱殺死50印度士兵　印軍首公開影片「炸毀巴國據點」

▲▼ 。（圖／翻攝自X／ADG PI - INDIAN ARMY）

▲印度軍方首度公開摧毀巴基斯坦軍事哨所的影片。（圖／翻攝自X／ADG PI - INDIAN ARMY）

記者詹雅婷／綜合報導

巴基斯坦新聞部長塔拉（Attaullah Tarar）8日宣稱，巴基斯坦炸毀印度軍事設施，殺死40至50名印度士兵。印度軍方則是首度公開摧毀多個巴基斯坦軍事哨所的影片。

CNN、天空新聞報導，印度7日凌晨對巴基斯坦及巴控喀什米爾地區內的9處地點發動猛烈攻擊，巴基斯坦放話報復。巴基斯坦此前宣稱擊落5架印度戰機之後，如今再稱巴基斯坦在與印度控制的克什米爾實際邊境區炸毀印度軍事設施，導致40至50名印度士兵死亡。CNN無法核實上述數據，正向印度國防部求證。

在此之際，NDTV指出，印度發動的辛多爾軍事行動（Operation Sindoor）挫敗巴基斯坦的飛彈與無人機攻勢，至少有50架巴基斯坦無人機遭擊落，且印度軍隊進行有效反擊，摧毀巴基斯坦多個軍事哨所，據信使用的是反坦克導引飛彈。

依據印度軍方公布的影片，可見在一片黑白畫面中，有一深色物體靠近建築物之後，建築物隨即爆炸。現階段不清楚影片中的爆炸發生地點，但顯示出印度軍隊正持續採取行動。

印度指出，巴基斯坦武裝部隊在8日至9日夜間出動無人機、使用其他彈藥發動多次襲擊，且巴基斯坦軍隊也在查謨與克什米爾控制線沿線多次違反停火規定，但印軍已有效擊退無人機攻擊，並對違反停火行為採取適當回應，「印度軍隊堅守保衛國家主權與領土完整的承諾，任何惡意行動都將遭到武力回擊」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
619 3 4046 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
巴基斯坦稱殺死50印度士兵　印軍首公開影片「炸毀巴國據點」
快訊／高雄警匪追逐！2嫌「槍抵頭」劫車　逮獲1共犯、主嫌在逃
趙薇15歲獨生女近照曝光！　顏值像陸劇女神
金秀賢派2殺手滅證？經紀公司5點火大反擊：無稽之談！　追加提
比陳明文掉300萬還多！移工台鐵忘帶走400萬　檢方說明差異
不只長輩！年輕人「堅持付現金」1原因　5千人讚
2年不穿內衣！NanaQ「冒粉紅乳暈」揭驚人變化 友一面倒：
明起連2天鋒面掃全台　局部豪雨「下到發紅」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

新教宗薪水多少？方濟各生前「一毛不領」　食醫住行梵蒂岡全包

北韓試射多枚導彈！金正恩強調「發展核武」　旨在對抗美韓軍演

臉整到和護照照片差太多　正妹機場通關慘被攔：這個人不是你

川普再籲烏俄「接受30天停火」　警告聯手盟友加大制裁

巴基斯坦稱殺死50印度士兵　印軍首公開影片「炸毀巴國據點」

恐怖男殺妻斷腿丟垃圾箱　爽刷「死者信用卡」20年終於被判刑

美國「28座大城市」緩慢下沉中！　研究：影響3400萬人

經濟利益換主權？英美貿易協議內容曝光　中國投資由美方審查

85年前「幻之萬博」老門票還能用　日男成功入場大阪世博

川普狂賀史上首位美籍教宗！　他帳號被挖「轉發大量反川貼文」

禮貌領 #媽祖 結緣品竟被搶！　女子伸手奪走...學生當場傻眼

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【超幽默義交】當你快被媽祖海放 他大聲公勸世：早放早輕鬆

【女兒4歲仍不會說話...】母女鑽轎底祈福　白沙屯媽祖展現慈悲的一面

李珠珢見富邦游擊手接球失誤　一秒崩潰抱頭蹲地

【不按牌理出牌的路線XD】#白沙屯媽祖 從司令台中間下來！轎班大哥身手矯健

【4年前曾見過】媽祖茫茫人海中二次找到氧氣瓶孩童

【微尷尬】有迎接但不多？信徒虔誠跪地等媽祖...他一句話提醒香燈腳全笑了

【原諒你】駕駛右轉遭機車插隊　見後座回眸招手一笑秒消氣

#韓國瑜 酸「自己不吃藥叫別人吃藥」 #柯建銘 朝野協商暴怒拍桌

新教宗薪水多少？方濟各生前「一毛不領」　食醫住行梵蒂岡全包

北韓試射多枚導彈！金正恩強調「發展核武」　旨在對抗美韓軍演

臉整到和護照照片差太多　正妹機場通關慘被攔：這個人不是你

川普再籲烏俄「接受30天停火」　警告聯手盟友加大制裁

巴基斯坦稱殺死50印度士兵　印軍首公開影片「炸毀巴國據點」

恐怖男殺妻斷腿丟垃圾箱　爽刷「死者信用卡」20年終於被判刑

美國「28座大城市」緩慢下沉中！　研究：影響3400萬人

經濟利益換主權？英美貿易協議內容曝光　中國投資由美方審查

85年前「幻之萬博」老門票還能用　日男成功入場大阪世博

川普狂賀史上首位美籍教宗！　他帳號被挖「轉發大量反川貼文」

與媽祖約定！70歲阿嬤「肌肉萎縮仍堅持進香」　彎腰推輪椅走2天

台韓TAITRA-KOTRA聯席會議　聚焦因應川普關稅與AI浪潮

搭船賞澎湖花火節「狗落海」　船隻合作10分鐘內撈起救不回

林昱珉5.2局失2分無奈本季首敗　鄭宗哲先發敲安+盜壘

朱立倫扯納粹希特勒遭國際撻伐　簡舒培、蔣萬安吵翻互嗆雙標

不放棄中國市場　路透：輝達7月推H20降級版 AI晶片

新教宗薪水多少？方濟各生前「一毛不領」　食醫住行梵蒂岡全包

只有33天！陸劇《難哄》「快閃店要來了」　地點選在台北

中美貿易前4個月下降2.1％　美國港口5月將迎「寒流」

北韓試射多枚導彈！金正恩強調「發展核武」　旨在對抗美韓軍演

【原諒你】駕駛右轉遭機車插隊　見後座回眸招手一笑秒消氣

國際熱門新聞

即／首位美籍教宗誕生！普雷沃斯獲選

股神失手！　美媒爆巴菲特重押1檔虧損超過1900億

女兒遭65歲男性侵　媽打死性侵犯獲不起訴

即／比特幣破10萬美元　川普：趕快去買股

美英協議汽車稅降至10%、英買100億波音

即／白煙升起！梵蒂岡選出新任教宗

美國務院下架「台美關係頁面」　發言人曝真相

比爾蓋茲震撼宣布：20年內裸捐6兆

新教宗「良十四世」首場講話　籲世人搭起橋樑

川普鬆口考慮調降中國關稅　若達成1條件

即／史上首位美籍教宗「良十四世」　川普：國家無上榮耀

川普公布「美英達貿易協議」　美股收高254點

川普傳大砍對中關稅至50%　最快下周生效

美國財長貝森特：中國不該再被視為「發展中國家」

更多熱門

相關新聞

印巴125架戰機大亂鬥「都沒越界」 陸專家評巴空軍「強悍」優勢何在

印巴125架戰機大亂鬥「都沒越界」 陸專家評巴空軍「強悍」優勢何在

印度軍隊7日凌晨對巴基斯坦和巴控克什米爾地區發起軍事行動，空襲造成巴基斯坦至少26人死亡，然而，巴國空軍也在反擊中擊落5架印軍戰機，而這場空戰，雙方動用125架戰機激鬥1個多小時，而且戰機都約束在喀什米爾各自控制的區域，並未越界，被認為是近代航空史上規模最大、持續時間最長的空戰之一。

談印巴衝突　美副總統：與我們無關

談印巴衝突　美副總統：與我們無關

克什米爾爆炸　疑巴基斯坦無人機攻擊

克什米爾爆炸　疑巴基斯坦無人機攻擊

莫迪的野望將引爆印巴核戰？

莫迪的野望將引爆印巴核戰？

巴軍：又擊落25架「哈洛普」無人機

巴軍：又擊落25架「哈洛普」無人機

關鍵字：

印度巴基斯坦以巴衝突克什米爾

讀者迴響

熱門新聞

小甜甜求復合千字文曝光　前夫宋晉賢13字回應了

少女約砲見本尊後悔「不想要」　仍遭強奪初夜硬上2次

更強一波紅爆雷雨　周末開炸

即／首位美籍教宗誕生！普雷沃斯獲選

2歲女童「窩UNIQLO外套裡」便便！爸稱讚

即／越籍移工遺失400萬！警查明前不還

賴清德：台灣不排除「新式核能」　有3個前提自然可做

李鴻源：強震發生4000棟屋恐倒　3直轄市最危險

「台灣出生」星二代李凱馨被挖辱華！私下脫口：中國人都是傻逼

具俊曄傳搬出大S愛巢！擔心「台北信義」繼承協商破局

誠品宣布3年半門市熄燈！最後營業日曝光

搶媽祖結緣品女子竟是「老師」

台大女碩士生不倫已婚教授　翻臉反控騙砲無套

全球第7座迪士尼樂園將誕生！官方公布地點了

股神失手！　美媒爆巴菲特重押1檔虧損超過1900億

更多

最夯影音

更多

禮貌領 #媽祖 結緣品竟被搶！　女子伸手奪走...學生當場傻眼

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【超幽默義交】當你快被媽祖海放 他大聲公勸世：早放早輕鬆

【女兒4歲仍不會說話...】母女鑽轎底祈福　白沙屯媽祖展現慈悲的一面

李珠珢見富邦游擊手接球失誤　一秒崩潰抱頭蹲地

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面