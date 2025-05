巴基斯坦稱殺死50印度士兵　印軍首公開影片「炸毀巴國據點」

▲印度軍方首度公開摧毀巴基斯坦軍事哨所的影片。(圖/翻攝自X/ADG PI - INDIAN ARMY)

記者詹雅婷/綜合報導

巴基斯坦新聞部長塔拉(Attaullah Tarar)8日宣稱,巴基斯坦炸毀印度軍事設施,殺死40至50名印度士兵。印度軍方則是首度公開摧毀多個巴基斯坦軍事哨所的影片。

CNN、天空新聞報導,印度7日凌晨對巴基斯坦及巴控喀什米爾地區內的9處地點發動猛烈攻擊,巴基斯坦放話報復。巴基斯坦此前宣稱擊落5架印度戰機之後,如今再稱巴基斯坦在與印度控制的克什米爾實際邊境區炸毀印度軍事設施,導致40至50名印度士兵死亡。CNN無法核實上述數據,正向印度國防部求證。

在此之際,NDTV指出,印度發動的辛多爾軍事行動(Operation Sindoor)挫敗巴基斯坦的飛彈與無人機攻勢,至少有50架巴基斯坦無人機遭擊落,且印度軍隊進行有效反擊,摧毀巴基斯坦多個軍事哨所,據信使用的是反坦克導引飛彈。

OPERATION SINDOOR



Pakistan Armed Forces launched multiple attacks using drones and other munitions along entire Western Border on the intervening night of 08 and 09 May 2025. Pak troops also resorted to numerous cease fire violations (CFVs) along the Line of Control in Jammu and… pic.twitter.com/WTdg1ahIZp