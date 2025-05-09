克什米爾傳爆炸　印度懷疑遭「巴基斯坦無人機」攻擊

▲查摩消防員7日正在撲滅飛機殘骸中冒出的濃煙。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社新德里8日綜合外電報導

印度控制的克什米爾大城查摩（Jammu）今晚傳出爆炸聲，印度軍事消息人士說，他們懷疑是遭到巴基斯坦無人機攻擊。

路透社報導，一名要求匿名的印度官員表示，查摩數個市區和周遭城鎮阿克諾奧爾（Akhnoor）、桑巴（Samba）和卡索亞（Kathua）遭到攻擊。

一名安全官員告訴路透社：「我們的軍事設施遭到攻擊，發生在查摩5個地區。」

巴基斯坦未立即就此事發表評論。

法新社報導，印度官員說，查摩機場傳出爆炸。

印度今天稍早表示，巴基斯坦夜間以無人機和飛彈空襲後，新德里的報復行動摧毀巴國東部拉合爾巿1套防空系統。巴基斯坦則表示，擊落25架進入領空的印度無人機。

路透社報導，新德里指控伊斯蘭馬巴德（Islamabad）涉及印度控制的克什米爾（Indian-administered Kashmir）2週前發生的26死攻擊事件，並表示昨天對巴基斯坦9個「恐怖主義基礎設施」進行打擊。雙方今天繼續交火。

巴基斯坦否認指控，矢言對印方一波飛彈襲擊進行報復，並稱擊落5架印度戰機。印度駐中國大使館則稱，戰機遭擊落的報導為「假消息」。

巴基斯坦軍方發言人喬德里（Ahmed Sharif Chaudhry）指出，已在多處地點擊落共25架來自印度的以色列製無人機，包括在2大城市喀拉蚩（ Karachi）和拉合爾（Lahore），目前正進行殘骸收集作業。