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美F-18戰機又墜海！　杜魯門號航母「一周損失2機」

▲▼杜魯門號F/A-18超級大黃蜂戰機起飛。（圖／美國海軍）

▲F/A-18超級大黃蜂戰機自杜魯門號起飛。（圖／美國海軍）

記者張方瑀／綜合報導

美軍一架F/A-18「超級大黃蜂」戰鬥機近日從美國海軍尼米茲級（Nimitz-Class）核動力航母「杜魯門」號（USS Harry S. Truman）的飛行甲板上滑落墜海，成為短短一週多內美軍損失的第二架戰機。

根據CNN報導，其中兩位消息人士指出，這架F/A-18「超級大黃蜂」（Super Hornet）戰機在嘗試降落航艦時疑似出現攔阻裝置故障，飛行員與武器系統官員當場彈射逃生，隨後由救援直升機尋獲，兩人雖有輕傷但性命無虞。然而，墜海戰機尚未被打撈上來。

巧合的是，就在同一天，美國總統川普（Donald Trump）才剛宣布與伊朗撐腰的葉門「青年運動」（胡塞武裝）達成表面停火協議，但四名知情人士透露，胡塞組織卻仍向「杜魯門號」發射攻擊，目前尚不清楚這兩起事件是否有所關聯。

這起事故發生前一週，杜魯門號才剛因為急轉閃避青年運動攻擊，導致另一架F/A-18戰機掉落海中。根據美國海軍資料，一架F/A-18戰機造價高達6000萬美元（約新台幣19.5億元）。

值得注意的是，杜魯門號此次紅海部署問題頻傳。

杜魯門號今年2月在地中海埃及附近與一艘商船相撞，導致當時艦長斯諾登（Dave Snowden）遭撤職，由希爾（Christopher Hill）接手指揮。另外，杜魯門號在2023年12月執行任務時，一架F/A-18戰機竟被自家「蓋茨堡號」（USS Gettysburg）誤擊墜海，幸好飛行員全數安全逃生。

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