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川普放話將發布「空前重大的聲明」！　《紐時》：又再釣胃口

▲▼川普。（圖／路透）

▲川普聲稱，要在近日宣布好消息。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

美國總統川普6日在白宮與加拿大總理卡尼（Mark Carney）會面，隨後突然預告，他即將宣布一項「空前重大的消息」，但卻沒說明究竟是關於什麼主題，只強調這會是個「非常正面」的消息。然而川普語氣神秘卻不肯透露細節，大釣胃口，也讓外界不以為意，對其持保留態度。

根據《紐約時報》報導，川普6日與加拿大總理卡尼進行雙邊會談，會後他表示，「我們即將宣布一件非常、非常重大的事情，大到不能再大，這會是一項正面的宣布，可能在周四（8日）、周五（9日）或周一（12日）公布」。

▲▼美國總統川普會見加拿大總理卡尼（Mark Carney）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普會見加拿大總理卡尼（Mark Carney）。（圖／達志影像／美聯社）

他雖進一步強調，這項聲明不一定與貿易有關，但就是不肯透露相關細節。而川普本人將於13日至16日出訪沙烏地阿拉伯、卡達和阿拉伯聯合大公國，預計針對貿易議題進行閉門談判，也就是說，這項「空前重大的好消息」將會在他啟程出發前往中東前公布。

美國媒體則對川普這種充滿懸念的輿論操作方式不以為意。《紐約時報》直言，這是川普招牌的媒體操控手法。他過去無論在競選還是執政期間，都經常預告將在「2周內」發布重要政策或做出決定，以吸引媒體注意力，實際上卻一拖再拖，甚至不了了之。例如他曾預告即將公布外國藥品的關稅政策，他1個月前說「很快會宣布」，到了5日又改口說要再等「2周」。

報導表示，川普習慣「先調侃新聞，然後再延遲發布」，或是「先釣胃口、後換話題」，外界早就對他這樣的手法見怪不怪，包括當年他在第一個總統任期時，口口聲聲說要推動「基礎建設周」，結果卻完全沒進展，最後是拜登上任後才真正推動並通過了1兆美元（約新台幣30兆元）的基礎建設法案。

 
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