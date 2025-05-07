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以色列轟炸加薩學校釀22死！　居民罕見怒吼：哈瑪斯滾出去

▲▼以色列對加薩中部布賴吉（al-Bureij）難民營一所學校展開空襲。（圖／達志影像／美聯社）

▲空襲造成至少22人死亡、數十人受傷，死者當中包含7名兒童。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

以色列對加薩中部布賴吉（al-Bureij）難民營一所學校展開空襲，根據醫院通報，造成至少22人死亡、數十人受傷，死者當中包含7名兒童．這也讓當地難民罕見地憤怒表示，「哈瑪斯應該滾出學校！」

根據CNN報導，現場畫面顯示，學校院內出現巨大彈坑，帳篷與生活用品散落四處，人們在瓦礫堆裡翻找，希望能找到生還者。以色列國防軍（IDF）聲稱，此次打擊鎖定的是「哈瑪斯（Hamas）指揮控制中心內的恐怖份子」，但未對外提供更多細節。

然而，在校園裡，一名憤怒的女子罕見對哈瑪斯爆發怒吼，「哈瑪斯應該滾出學校，他們躲在人群中！把他們趕走，為什麼要讓孩子們陪葬？」

當時躲在校內避難的哈勒迪（Safaa Al Khaldi）哽咽表示，她的孩子在空襲中受傷，「我們的孩子餓得沒東西吃，連一片麵包都找不到，我們到底做錯了什麼？」

▲▼以色列對加薩中部布賴吉（al-Bureij）難民營一所學校展開空襲。（圖／路透）

▲以色列對加薩中部布賴吉（al-Bureij）難民營一所學校展開空襲。（圖／路透）

這起攻擊發生前不到24小時，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）才剛宣布擴大對加薩的軍事行動，並表示居民將被迫南遷以「保護他們」。

根據巴勒斯坦衛生部統計，自以色列安全內閣4日批准擴大軍事行動後，已有至少48名巴勒斯坦人喪生、142人受傷。自3月18日以色列重啟轟炸行動後，加薩已有超過2500人死亡。

加薩地區醫療資源幾近崩潰，巴勒斯坦紅新月會（Palestine Red Crescent Society）指出，當地29家診所中已有13家停擺，剩下的僅能有限運作；同時，聯合國資料顯示，36家醫院中有21家僅部分運作。人道組織警告，以色列封鎖糧食與藥品，正讓當地醫療系統步向瓦解。

在最新空襲現場，一名母親抱著哭泣的女兒說，「妳的朋友們都走了。」小女孩淚流滿面地數著，「琳（Leen）沒了、尤斯拉（Yousra）沒了、米拉爾（Miral）也沒了。」

聯合國人道事務協調廳（OCHA）6日警告，加薩情勢正陷入「持續惡化的災難」，強調根據國際人道法，平民無論是選擇留下或逃離，都必須獲得保護，並能取得基本需求，包括食物、庇護、乾淨用水與醫療照護。

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