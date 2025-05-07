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印度射彈突襲巴基斯坦　美國總統川普嘆「剛剛才知道」：快停手吧

▲▼位於巴基斯坦控制克什米亞地區首府穆扎法拉巴德的清真寺遭到印度飛彈襲擊，志工從廢墟抬出屍體。（圖／達志影像／美聯社）

▲位於巴基斯坦控制克什米亞地區首府穆扎法拉巴德的清真寺遭到印度飛彈襲擊，志工從廢墟抬出屍體。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

印度與巴基斯坦近日再度爆發嚴重軍事衝突，引發國際關注。印度所控制的喀什米爾地區於4月22日發生觀光客遭到恐攻團體持槍殺害後，印度向巴基斯坦及其控制區發動報復性空襲。對此，美國總統川普表示遺憾，呼籲雙方盡速平息緊張局勢。

根據《路透社》報導，印方控制克什米爾地區遭到襲擊，造成26人喪命後，印度軍方今（7）日凌晨對巴基斯坦及巴方控制的克什米爾地區發動攻擊，鎖定9處目標發射飛彈，造成包括女童在內至少8人死亡。印度將此事歸咎於巴基斯坦所支持的恐怖組織虔誠軍，巴方則否認相關指控，並要求展開中立調查。

川普在白宮向媒體表示，「這真的很遺憾，我們剛剛才得知這件事。我猜，人們從過往的經驗來看，就知道一定會出事。其實他們已經爭鬥了很長一段時間，打了好幾十年。我只能希望這件事能夠很快落幕。」

▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）也在社群平台X上表示，正密切關注印巴情勢，強調華府將持續敦促擁有核武的雙方透過「和平方式」解決爭端。

美國國務院指出，已在多個層級與印巴兩國保持聯繫，盧比歐上週也與雙方官員通話溝通。駐美國華府的印度大使館表示，印度國安顧問多瓦爾（Ajit Doval）已向盧比歐簡報相關軍事行動。

報導指出，印度是美國在印太戰略中的關鍵夥伴，而巴基斯坦儘管從2021年以來美軍自阿富汗撤軍後地位相對下降，但依舊是美國的區域盟友。分析認為，面對當前俄烏戰爭與以哈衝突等多重外交挑戰，美方可能在初期選擇讓印巴雙方自行處理分歧。

據悉，印度與巴基斯坦兩國長期以來在克什米爾地區存在領土爭議，雙方各自控制部分區域，並曾數度爆發戰爭。此次衝突再次引發外界對南亞核武衝突風險的擔憂。

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