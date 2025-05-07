美方正與17國進行談判！　美財長證實：沒有中國

▲貝森特透露，川普政府正與多達17個主要貿易夥伴展開談判。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國財政部長貝森特6日透露，川普（Donald Trump）政府正與多達17個主要貿易夥伴展開談判，最快本週就可能宣布達成協議，但特別引人注意的是，目前這些談判名單中，並不包含中國。

根據《路透社》報導，貝森特（Scott Bessent）在美國眾議院撥款委員會指出，政府目前正與17個主要貿易夥伴談判，但目前尚未與中國接觸。他強調，美方正在「重新談判」各國提出的條件，包括大幅降低對美國收取的關稅、減少非關稅壁壘、打擊貨幣操縱，以及調整勞動力與資本投資相關補貼。

儘管貝森特未具體點名哪些國家談判進度最為順利，但他強調，美方已收到多方正面回應，許多國家更是端出具建設性的提案。這顯示美國在重新調整全球貿易關係的布局中，獲得部分夥伴的積極配合。

針對整體進度，貝森特抱持樂觀態度，「如果我們年底前無法完成約80%到90%的協議，我會覺得非常意外。」他甚至透露，部分貿易協議最快本週就可能對外宣布，顯示美方與多國合作正在快速推進。

不過，川普與中國的僵局仍未解開。川普日前接受NBC專訪時坦言，他對中國的態度非常強硬，而北京現在急著想談成協議，「他們想要達成協議，他們非常非常想要。我們要看看最後的結果如何，但這必須是一個公平的協議。」

儘管外界對川普關稅政策的批評聲浪不斷，貝森特仍強調，經濟數據未顯示美國正走向衰退，甚至預測商務部（Commerce Department）近期公布的GDP萎縮數據，未來可能被上修。