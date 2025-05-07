美中本周瑞士談判！　美財長：不期望達成重大協議

▲美國財政部長貝森特（Scott Bessent）預計本週在瑞士與中國大陸經貿高層會晤。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）預計本週在瑞士與中國大陸經貿高層會晤，此舉被外界視為可能替持續緊繃的美中貿易戰降溫。然而，貝森特強調，此行的主要目的是緩解緊張局勢，並不期望達成重大貿易協議。

美國財政部6日發布新聞稿指出，貝森特將於8日前往瑞士日內瓦，與瑞士總統凱勒蘇特（Karin Keller-Sutter）及中國大陸的經濟代表會面。貝森特表示，他期待展開建設性對話，以重新平衡國際貿易系統，讓結果更符合美國利益。

根據CNN報導，美國貿易代表署稍早也證實，葛里爾將與中國對口官員會晤，討論雙邊貿易議題，不過雙方新聞稿皆未提及中方官員的姓名。中國官媒《人民日報》則披露，中國主管經濟事務的副總理何立峰將於9日至12日訪問瑞士，屆時與美方展開會談。

貝森特在接受《福斯新聞》專訪時坦言，「這次會議的重點是降低雙邊緊張，而不是期待達成什麼重大協議。我們得先緩和情勢，才有可能往前邁進。」他也強調，美國並不打算與中國「脫鉤」，強調希望達成的是「公平貿易」。

目前美中之間的關稅壁壘高得驚人，美國對許多中國進口商品課徵高達145%的關稅，有些甚至累計達245%；中國則對美國商品祭出最高125%的報復性關稅。

路透社分析，此次會晤可能是為美國總統川普第二任期內的關稅政策談判鋪路，替未來的經貿磋商暖身。