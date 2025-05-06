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Skype走入歷史！19.5億用戶強制改用「1軟體」　5／5終止服務

▲微軟於iOS和Mac的Skype應用程式中推出一些新功能，可支援訊息草稿、書籤等。（圖／路透）

▲Skype正式走入歷史，微軟5月5日停止該軟體的服務。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

曾經風靡全球的通訊軟體Skype正式走入歷史，微軟於美國時間5月5日關閉這項服務，結束其自2003年來長達21年的運營。微軟早在2月就對外預告這項決定，未來用戶可以使用Skype的帳號登入微軟的另一個免費平台Teams。根據最新數據，Skype共有19.5億名用戶註冊使用。

根據《每日郵報》報導，微軟2003年首度推出Skype，因為能夠免費撥打電話、視訊，因此迅速爆紅。然而隨著智慧型手機的普及，其用戶數量開始下降，而疫情期間Zoom 和 Microsoft Teams等類似軟體的普及，也重創了Skype的經營。

微軟因此在2月宣布將終止Skype的服務。微軟強調，用戶仍可以使用Skype帳號直接登入Teams，與所有聯絡人繼續保持聯繫。微軟指出，Teams具備一對一通話、群組通話、訊息傳遞與檔案分享等功能，足以取代Skype的原有用途。

Skype的退場引發不少懷舊情緒，網友紛紛在社群平台上表達不捨，同時也感謝Skype讓他們多年前與遠在他方的親友能夠保持聯繫。

Microsoft 365 公司副總裁傑夫（Jeff Teper）表示，「這些年來我們從Skype學到了很多，這些經驗都融入了Teams的發展。」

根據微軟提供的數據，儘管註冊會員數高達19.5億人，但是2024年Skype的每日活躍用戶僅約2780萬人，遠低於2020年的4000萬，活躍用戶明顯下降。反觀Teams的通話使用時數，在過去2年內成長了4倍。

不過，對許多忠實用戶來說，Skype終結仍是一項重大變革。前Skype設計師尼古拉斯（Nicolas Roope）坦言，Skype當年之所以能快速爆紅，是因為它的介面簡單、好用。他直言，「Teams就像脖子上戴著沉重鎖鏈的Skype，開啟程式不夠直觀，我覺得我的電腦處理器都快要燒起來了。」

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