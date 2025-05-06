拯救「垂死好萊塢」！川普擬對外國電影徵100%關稅

▲川普計劃對外國電影課徵100%關稅。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國總統川普指出，有鑑於外國政府以稅收優惠吸引拍攝，導致美國電影產業「迅速衰敗」，構成國安威脅，因此他計劃對境外製作的電影徵收100%關稅。此舉震撼全球影視產業，外國與業界組織紛紛表態反對，批評新政策恐對全球電影生態造成嚴重衝擊。

據路透社報導，川普在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）表示，這項關稅是針對他國「一致努力」搶奪電影產業資源，而下令商務部等機構立即啟動的徵稅程序。他強調，「我們希望電影再次在美國製造」，但未提供關稅如何計算、是否涵蓋流媒體等細節。

此舉引發包括澳洲、紐西蘭與英國的強烈反彈。英國電影與娛樂工會Bectu警告，關稅將重創正從疫情中復甦的影視產業，威脅數萬名自由工作者生計。英國2024年電影與高階電視製作價值達74.5億美元，年增31%，顯示該國在國際製作市場的重要地位。

▲川普稱相關政策將有助於拯救「垂死的好萊塢」，並讓好萊塢「再次偉大」。（圖／VCG）

目前，迪士尼、Netflix與環球影業等美國大型媒體公司都紛紛在加拿大與英國進行大量拍攝。數據顯示，2023年美國製作預算超過4000萬美元的影視工程中，約有一半資金流向海外；而白宮官員也證實，好萊塢今年首季製作的電影，只有451個拍攝日，按年減少了近30%。

數據顯示，洛杉磯的電影和電視製作量在過去10年下降了40%。與此同時，美國電影票房也從2018年的近120億美元，大幅下滑至2020年略高於20億美元。同時，串流平台也改變了觀眾的觀影習慣，嚴重衝擊傳統電影產業；而野火與稅務競爭迫使業界尋求外地拍攝地點，令加州目前僅為第6大熱門選擇。

分析家指出，關稅不太可能促使製作重返美國，反而可能減少整體製作量，進一步衝擊產業發展。專家也警告，川普此舉恐引發外國報復性關稅，反噬美國產業利益。前美國商務部高官、戰略與國際研究中心（CSIS）資深研究員芮恩希（William Reinsch）表示，川普這一政策將「扼殺我們的產業」，令美國損失慘重、得不償失。

對此，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在X平台上回應「我們正著手處理」，但未進一步說明。而白宮發言人德賽（Kush Desai）則澄清，白宮暫時還未對是否向外國製作電影徵收關稅做出最終決定。不過，他也指出，當局會探索所有方案，以落實川普的指示，在維護國家與經濟安全的同時，令好萊塢「再次偉大」。