和馬斯克鬥累了？OpenAI放棄轉為營利結構　改當公益企業

▲OpenAI宣布放棄轉變為營利性組織的計畫。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

人工智能（AI）先驅OpenAI近期修訂治理結構，宣布公司在諮詢社會領袖與加州、德拉瓦總檢察長後，決定讓非營利組織保留對OpenAI的控制權。執行長阿特曼（Sam Altman）在對員工發布的公開信中指出，「OpenAI不是一家普通的公司，未來也永遠不會是。」

據法新社等外媒報導，OpenAI於2015年以非營利組織形式成立，後來引進「封頂營利」結構，允許有限度的牟利，吸引了包括微軟等大型投資者投入巨額資金。然而，2023年董事會短暫解僱阿特曼又迅速讓其復職後，引起了內部動盪，也促使公司對治理架構進行改革。

根據去年提出的初步方案，OpenAI原本計劃轉型為公益公司（PBC），允許更大的營利自由，以籌集推動AI發展所需的數百億美元資金。不過，這一轉型須獲得公司總部所在的加州及其註冊地德拉瓦州政府的核准；此前曾共同創辦OpenAI、後來推出並擁有自己AI新創公司的馬斯克卻極力阻止OpenAI轉型成營利公司，雙方還因此對簿公堂。

在最新的修訂計畫中，OpenAI仍允許營利部門擴大營運規模，但保留非營利董事會的監督權限，作為回應投資者與社會對AI責任與透明的要求。阿特曼表示，這項結構能讓OpenAI持續安全且快速發展，確保AI成果能為全人類所共享。

談及OpenAI與馬斯克之間的爭議，阿特曼在視訊會議中表示，「我們只專注在我們的使命，怎麼實現使命才是我們最在意的。媒體很關心馬斯克，這是你們的工作，這沒什麼問題，但我們只想把心力放在完成我們的使命上，這一點從來沒改變過。」