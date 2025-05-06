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亞利桑那州「停車場槍擊」3死5傷！　少年鬥毆引爆大規模槍戰

記者王佩翊／編譯

美國亞利桑那州馬里科帕郡格蘭岱爾市（Glendale）4日晚間發生一起槍擊事件，釀成3死5傷悲劇，受害者皆為年齡介於16至23歲的年輕人。案發地點為當地知名的牛排海鮮餐廳，有兩派人馬發生爭執，引發鬥毆，最終演變成槍戰。警方也確定，雙方早已互相認識。

根據CNN報導，格蘭岱爾市政府5日說明最新案情時指出，這場槍擊案發生在一場結合音樂會與車展的活動中，地點是大型牛排海鮮餐廳El Camaron Gigante。這場活動當時吸引大批人潮，約200至300人參與。從網友公開的影片也可以看到，在槍戰發生前，餐廳內的年輕人開心隨著音樂起舞，現場嗨翻天。

衝突最初是在活動會場內爆發，等人潮陸續走出場外後，局勢升溫，接著雙方人馬就在停車場爆發槍戰。這場槍擊一共造成3人死亡，死者包括一名17歲少年與2名21歲男子，其中17歲少年與其中一名21歲死者是兄弟。市府也坦言，先前曾誤傳其中2名死者的年齡，目前已做出修正。

此外，目前也確認有2名分別為20歲與21歲的女性、2名分別為20歲與23歲的男性以及一名16歲少年等共5人受傷。其中16歲少年已接受手術，預計可順利康復。

警方指出，傷者包含被子彈直接擊中的人，但也有人是遭到彈片波及。至於罹難者姓名，必須等待通知家屬後，才能對外公開。

警方是在當晚7時45分接獲通報，抵達後發現現場狀況慘不忍睹，目前已拘留多名人士協助調查，但尚未逮捕任何嫌疑人，且已確認沒有警員或保全在現場開槍。

這起槍擊事件也是美國2025年以來的第97起大規模槍擊案，根據「槍枝暴力檔案」統計，所謂「大規模槍擊」是指排除兇手後，現場至少4人以上死傷。

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