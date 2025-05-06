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防AI晶片流入中國！美議員擬推新法　要求輝達追蹤售後位置

▲輝達（NVIDIA）。（圖／路透）

▲美國議員計劃針對輝達推動新法，要求追蹤AI晶片售後位置。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國眾議員佛斯特（Bill Foster）計劃在未來數周提出新法，要求追蹤輝達（Nvidia）等公司人工智能（AI）晶片出口後的位置，以防止晶片違反美國出口管制，被走私到中國。目前，這項提案已獲得跨黨派支持，若立法通過，美國商務部將在6個月內制定晶片位置驗證與啟動限制規則的權限。

據路透社報導，此前有多家媒體報導，儘管美國政府已對高階AI晶片實施出口限制，但輝達仍有大量晶片透過第三方或走私方式流入中國。雖然輝達表示公司無法追蹤產品售出後的流向，但此前曾是粒子物理學家的佛斯特與其他技術專家指出，相關追蹤技術其實早已成熟且可行，許多輝達晶片也已內建相關功能。

佛斯特計劃提出的法案包含2大重點：一是建立晶片位置驗證機制，確保晶片僅在合法地點啟用；二是禁止晶片在未獲授權下運作。報導稱，Google等企業已在內部部署類似技術，驗證晶片與伺服器通訊時的訊號延遲以判定地理位置，成為立法參考依據。

路透社指出，中國AI公司DeepSeek被發現使用遭禁晶片開發先進模型，新加坡檢方近期也起訴數名中國公民走私可能含有輝達晶片的服務器，顯示晶片非法流通情況嚴重。佛斯特警告，若政府放任不管，恐讓中國利用這些晶片開發武器或邁向人工一般智慧（AGI）。

佛斯特的提案目前已獲得民主黨與共和黨立法者支持。眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）也表態贊成，並將與參眾兩院協商後續立法方向。專家指出，若晶片能有效分類監控，將為美國出口管制執行單位提供更明確的行動依據，有助於強化科技安全與地緣政治防線。

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