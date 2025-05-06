五角大廈「大瘦身」！　防長下令裁20%四星軍官和高階將領

▲赫格塞斯下令裁減20%四星級軍官及更多高階將領。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）5日下令裁減20%的四星級軍官及更多高階將領，進一步推動國防部瘦身計劃，引發五角大廈高層震動。這項裁員是美國總統川普第2個​​任期開局以來的重大軍事改革，目的是為了重塑軍事結構、精簡指揮系統，並消除川普所批評的「歧視性多樣性政策」。

在路透社率先取得的備忘錄中，赫格塞斯指出，除了削減四星級軍官外，國民衛隊的中將軍官人數也將減少至少20%，而全軍高級將領及旗艦官員的人數也將額外減少10%。他在社群媒體X上表示，「更多的將軍和上將不會帶來更多成功」，強調這項改革不是對高級軍官的懲罰，而是為了提升戰略準備，而這項重大的軍事改革已與參謀首長聯席會議（Joint Chiefs of Staff）進行充分協調。

過去曾是福斯新聞主持人的赫格塞斯，長期以來不斷主張軍方高層過度膨脹，並在擔任國防部長後迅速行動，撤換參謀首長聯席會議主席、海軍最高將領，以及國安局局長等人。他在確認聽證會上就曾批評軍方組織龐大無助於戰場勝利，並稱參謀部門應精簡以提昇作戰效率。

截至目前為止，媒體暫時還未接獲五角大廈的具體裁員名單，但報導指出，赫格塞斯一直在考慮合併全球多個作戰司令部，例如將美國非洲司令部與歐洲司令部合併、或是統整南方司令部與北方司令部，以減少高級軍官職位。他也可能考慮將駐太平洋與南韓的美軍領導層合併，以進一步調整四星級指揮體系。

近來，五角大廈不斷傳出人事動盪的消息。3月21日，赫格塞斯的參謀長下令調查機密外洩事件後，已有3名高層幕僚被解職。其中國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）主要顧問之一卡德威（Dan Caldwell）因「未經授權洩露資訊」而被安排行政休假，當天被護送離開五角大廈；副幕僚長塞爾尼克（Darin Selnick）及副部長幕僚長卡洛爾（Colin Carroll）也陸續被停職。