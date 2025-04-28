女遊客入住飯店「半夜遭變態男闖入舔腳」　犯人竟是飯店經理

▲多名女子入住飯店，指控遭飯店男經理侵犯。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

英國倫敦一名飯店男經理被控偷偷潛入女房客房間，吸舔或觸摸熟睡女客的腳，並且性侵一名女房客。檢方調查發現，他從2008年就開始犯案，導致多人受害，判處他入獄10年。

曾在倫敦各大飯店、民宿工作的46歲男子法赫米(Ahmed Fahmy)，被控2008年至2024年間犯下一系列變態案件，其中多起都是他利用職務之便，夜間偷偷闖入女住客房間舔或觸摸女子的腳。

A serial sex offender has been jailed today for 10 years.



Ahmed Fahmy worked in hotels across London and abused his position to enter guest rooms and make sexual advances.



We believe there may be more victim-survivors and are appealing for them to come forward. pic.twitter.com/YN6LjaTLXt — Metropolitan Police (@metpoliceuk) April 23, 2025

檢察官道爾頓(Matthew Dalton)表示，4名女子2024年1月19日前往倫敦，入住被告在格德斯綠地區(Golders Green)所工作的一間飯店中，4女外出後走散，其中3女凌晨返回時發現她們身上沒有房間鑰匙，法赫米說他沒有該房間的備用鑰匙，所以讓3女花費80英鎊（約台幣3,454元）安排去另外一個房間入住，結果夜間時其中一女驚嚇發現遭法赫米舔腳。

受害女子醒來後，推開法赫米並且要求對方離開，法赫米便回到櫃台工作，結果落單的第4名女子獨自返回飯店時，法赫米沒有帶她前往其他同伴的房間，而是把她帶到自己的臥房性侵。

受害女子隔天向警方報案，警方發現法赫米和之前類似的2起案件也有關聯，最後追溯他的惡行從2008年開始，案件大多與他襲擊女房客腳部有關，受害者年齡多為30至40歲左右。

受害者在法庭上表示，自從事件發生後，讓她對男性徹底失去信任，每天晚上都無法安睡。法官認為身為飯店工作人員的法赫米，利用職務身分與操縱手段接近受害者，是危險犯罪份子，判處他10年刑期和延長3年緩刑。警方擔心可能還有更多受害者，呼籲受害者能夠勇敢站出來報案。

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