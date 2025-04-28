女遊客入住飯店「半夜遭變態男闖入舔腳」　犯人竟是飯店經理

▲多名女子入住飯店，指控遭飯店男經理侵犯。（圖／示意圖／VCG）
記者李振慧／綜合報導
英國倫敦一名飯店男經理被控偷偷潛入女房客房間，吸舔或觸摸熟睡女客的腳，並且性侵一名女房客。檢方調查發現，他從2008年就開始犯案，導致多人受害，判處他入獄10年。
曾在倫敦各大飯店、民宿工作的46歲男子法赫米(Ahmed Fahmy)，被控2008年至2024年間犯下一系列變態案件，其中多起都是他利用職務之便，夜間偷偷闖入女住客房間舔或觸摸女子的腳。
A serial sex offender has been jailed today for 10 years.— Metropolitan Police (@metpoliceuk) April 23, 2025
Ahmed Fahmy worked in hotels across London and abused his position to enter guest rooms and make sexual advances.
We believe there may be more victim-survivors and are appealing for them to come forward. pic.twitter.com/YN6LjaTLXt
檢察官道爾頓(Matthew Dalton)表示，4名女子2024年1月19日前往倫敦，入住被告在格德斯綠地區(Golders Green)所工作的一間飯店中，4女外出後走散，其中3女凌晨返回時發現她們身上沒有房間鑰匙，法赫米說他沒有該房間的備用鑰匙，所以讓3女花費80英鎊（約台幣3,454元）安排去另外一個房間入住，結果夜間時其中一女驚嚇發現遭法赫米舔腳。
受害女子醒來後，推開法赫米並且要求對方離開，法赫米便回到櫃台工作，結果落單的第4名女子獨自返回飯店時，法赫米沒有帶她前往其他同伴的房間，而是把她帶到自己的臥房性侵。
受害女子隔天向警方報案，警方發現法赫米和之前類似的2起案件也有關聯，最後追溯他的惡行從2008年開始，案件大多與他襲擊女房客腳部有關，受害者年齡多為30至40歲左右。
受害者在法庭上表示，自從事件發生後，讓她對男性徹底失去信任，每天晚上都無法安睡。法官認為身為飯店工作人員的法赫米，利用職務身分與操縱手段接近受害者，是危險犯罪份子，判處他10年刑期和延長3年緩刑。警方擔心可能還有更多受害者，呼籲受害者能夠勇敢站出來報案。
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