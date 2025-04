女遊客入住飯店「半夜遭變態男闖入舔腳」　犯人竟是飯店經理

▲多名女子入住飯店,指控遭飯店男經理侵犯。(圖/示意圖/VCG)

記者李振慧/綜合報導

英國倫敦一名飯店男經理被控偷偷潛入女房客房間,吸舔或觸摸熟睡女客的腳,並且性侵一名女房客。檢方調查發現,他從2008年就開始犯案,導致多人受害,判處他入獄10年。

曾在倫敦各大飯店、民宿工作的46歲男子法赫米(Ahmed Fahmy),被控2008年至2024年間犯下一系列變態案件,其中多起都是他利用職務之便,夜間偷偷闖入女住客房間舔或觸摸女子的腳。

A serial sex offender has been jailed today for 10 years.



Ahmed Fahmy worked in hotels across London and abused his position to enter guest rooms and make sexual advances.



We believe there may be more victim-survivors and are appealing for them to come forward. pic.twitter.com/YN6LjaTLXt