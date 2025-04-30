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護士媽和繼子「沙發看電影」突發生性關係　被逮辯：和尪長太像

護士媽和繼子「沙發看電影」突發生性關係　被逮辯：和尪長太像。（合成圖／翻攝自臉書與Marion County Jail）

▲女子近來被吊銷護士執照。（合成圖／翻攝自臉書與Marion County Jail）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一名女護士被丈夫發現和15歲繼子上床，事發當時丈夫原本正在加班，因為提早回家才目睹事件。不道德的行為近來讓佛州衛生部門下令，正式吊銷她的護士執照。

事件發生在2024年7月26日晚間，35歲女子艾莉西斯(Alexis Von Yates)獨自與孩子們在家，她哄睡2名年幼孩子後，和15歲繼子一起在沙發上看恐怖電影時，因為嫌電影無聊，突然開始引誘少年和她發生性關係。

法律文件中指出，艾莉西斯告訴少年，她已經2周沒有發生性關係，所以現在特別「性奮」，2人親密擁抱在一起後，突然親吻了起來，她還告訴少年，希望對方現在已經滿18歲，後來便發生關係。

艾莉西斯的丈夫此時剛好回到家中，意外看到妻子和兒子全裸在沙發上。少年立即逃到別的房間中，離開前聽到艾莉西斯和父親辯稱，因為他長得和父親年輕時很像才會這樣做。

受害少年表示，事件發生前，艾莉西斯便多次口頭騷擾他，對話中充滿了性暗示，就連事件發生隔天，艾莉西斯打電話給他時還稱想繼續和他發生性關係，讓他覺得很不舒服。

受害少年的父親後來沒有報案，是其他親戚幫忙向警方通報後，讓艾莉西斯於11月6日被捕，面臨性侵未成年者指控。

佛州衛生部門4月25日下令，由於護士需要具備良好判斷力與道德，若是繼續讓艾莉西斯擔任護士，恐會對公眾安全帶來威脅，所以決定吊銷執照。目前艾莉西斯對所有指控均不認罪。

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