澳洲總理艾班尼斯成功連任！　專家曝「川普關稅政策」意外助攻

▲澳洲總理艾班尼斯在最新一屆大選中贏得壓倒性勝利。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）在最新一屆大選中贏得壓倒性勝利，成功連任，展開第二個3年任期。美國國務卿盧比歐隨即發出聲明祝賀，強調美澳將持續深化合作。有專家分析，美國總統川普（Donald Trump）的強硬貿易政策，或許間接促成了此次選舉結果。

根據《美聯社》報導，盧比歐（Marco Rubio）在聲明中表示，「澳洲是美國珍貴的盟友、夥伴與朋友，雙方共享的價值觀和民主傳統，鞏固了彼此堅實的夥伴關係。」他進一步指出，美國將致力強化與澳洲的合作，以共同推動印太地區及全球的自由與穩定。

《法新社》則引述學者觀點指出，與3天前深受川普影響的加拿大選舉不同，本屆澳洲大選中，川普並非選民最關心的議題。然而，部分專家認為，川普的貿易政策仍對工黨（Labor Party）最終逆轉勝出發揮了潛在作用。

艾班尼斯所領導的工黨在長達3個月的民調落後後，終於在選前幾週扭轉頹勢，擊敗由在野黨領袖達頓（Peter Dutton）率領的保守派聯盟，最終以大幅差距拿下勝利。

雪梨大學（University of Sydney）政治學講師馬赫（Henry Maher）分析指出，達頓推出「川普輕量版」政策，例如裁減公務員以提升政府效率，反而引發部分選民反感，「當然，還有生活成本、國防、醫療等其他議題，但如果要理解為何有許多選民在最後幾個月態度出現轉變，我認為這就是關鍵原因。」

馬赫補充，川普對澳洲出口美國的商品課徵10%關稅，加上全球貿易政策導致金融市場動盪，都讓選民感到憂慮不安，「在這種不穩定的局勢下，選民自然會傾向支持帶來穩定的現任領導人。」

事實上，達頓曾公開讚賞川普是「大思想家」與「精明人物」，但無論是他還是艾班尼斯，都曾強調不會在維護澳洲利益上向川普讓步。

曾任工黨前總理吉拉德（Julia Gillard）顧問的布瑞南（Kate Harrison Brennan）表示，達頓的聯盟試圖推行「與美國非常相似」的政策，直言川普「絕對」對這場選舉結果產生了影響。