地上發現反光糖果包裝紙　男撿起「垃圾」竟是3.81克拉褐鑽石

▲男子意外發現鑽石。（圖／翻攝自Facebook／Arkansas State Parks）

記者李振慧／綜合報導

美國明尼蘇達州一名男子到阿肯色州立鑽石公園Crater of Diamonds State Park遊玩時，在地上發現一個亮亮的糖果包裝紙，他好奇把該東西撿起來，沒想到撿到的不是垃圾，而是一顆價值達數千美元的3.81克拉鑽石。

男子德庫克(David DeCook)4月21日和家人到阿肯色州當地鑽石公園遊玩時，意外在地面上發現一顆3.81克拉的褐色鑽石，在明尼蘇達州斯圖爾特維爾市(Stewartville)擔任農夫的他表示，過去20年來他時常和兄弟前來參觀，沒想到這次能發現大鑽石。

德庫克表示，當他第一時間看到這顆鑽石時，還以為只是一個被太陽照射反光的糖果包裝紙，直到他靠近後仔細觀察，才發現其實是一顆鑽石，以前他和兄弟雖然也曾發現過鑽石，但都沒有這顆大。

德庫克幾天後再度回到公園，幫助公園識別與登記鑽石，他最後決定以愛犬的名字將鑽石命名為杜克鑽石(Duke Diamond)。公園助理主管考克斯(Waymon Cox)表示，德庫克能夠獲得鑽石除了運氣，公園近來時常下雨，雨水沖走了大量泥土，也幫助鑽石露出在地面。