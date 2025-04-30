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愛車被偷！男砸錢買同款新車　「一打開後車箱」嚇：這是我的車

愛車被偷！男砸錢買同款新車　「一打開後車箱」嚇：這是我的車。（圖／翻攝自Instagram／ewan_valentine）

▲男意外花錢買回被偷的車。（圖／翻攝自Instagram／ewan_valentine）

記者李振慧／綜合報導

英國一名男子愛車失竊，由於太喜歡該款汽車，後來他花費2萬英鎊（約台幣85萬元）買了一輛同款汽車，把車開回家時震驚發現，這輛車就是他當初被偷的愛車，讓他又驚又喜。

來自英國索利赫爾市(Solihull)的36歲男子伊旺(Ewan Valentine)，在網路上分享他意外買到被偷愛車的離奇故事。伊旺表示，他某天早上起床時發現，原本停在車道上的黑色Honda Civic Type R突然消失、遭到失竊。

伊旺表示，由於不甘心，他決定再買一輛和失竊愛車一模一樣的車，今年2月花費2萬英鎊買了新車，該車外觀不但和舊車幾乎一模一樣，就連顏色、年份和客製化排氣系統都完全相同。

伊旺發現這輛車後非常開心，大讚「真的是太完美了」，然而當他打開後車箱時，突然聞到一股熟悉味道，「大約一年前，我曾打翻過啤酒，後來味道一直除不掉，我不但聞到啤酒味，裡面還有我以前留下的包裝紙」。

種種巧合讓伊旺覺得奇怪，決定檢查一下衛星導航歷史紀錄，結果發現上面有他家地址、爸媽家地址、另一半地址和過去幾年他曾經去過的地方，「而且我的手機不用特別設定，立即就連接上了，很明顯這就是我的車」。

伊旺報警後發現，這輛車的VIN識別碼雖然和他舊車不同，但有遭到篡改、假造的跡象，而當他把車送到汽車維修廠檢查時，維修人員詢問他是否還留有舊車鑰匙，他拿出後竟然直接可以打開新車，讓他驚呼，「當下現場所有警察、汽車維修員都看傻了，這一切太不真實了」。

伊旺表示，雖然他意外買到自己的失竊車，但他相信購買車輛的汽車經銷商是一個信用良好的廠商，應該也不知情，案件警方正在調查中。

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