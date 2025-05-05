「手機發現別的女人簡訊」女狠把男友爆頭　媽崩潰：他根本沒外遇

▲女子因為手機簡訊殺害男友。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國密蘇里州一名23歲女子因為偷看男友手機，發現裡面有其他女子傳來的簡訊，竟然衝動持槍朝熟睡的對方頭部開槍，近來被判處35年刑期。

23歲女子魯克特(Madison Rueckert)被控2022年12月31日，因為在24歲男友米勒(Jonathan Miller)手機上發現其他女子簡訊，等到對方睡著時，拿出預藏在家中的槍，朝男友頭部開槍。

A jealous woman fatally shot her boyfriend in the head as he slept after discovering he'd been texting other women.



Madison Rueckert, 23, of Missouri, has been sentenced to 35 years in prison after pleading guilty to waiting for Jonathan Miller, 24, to fall asleep on December 31 pic.twitter.com/k4T7su7IMo — MassiVeMaC (@SchengenStory) May 4, 2025

當年21歲的魯克特犯案後，立即開車前往密蘇里州達拉斯郡(Dallas)，並且在樹林中躲藏了一夜，後來前往一名陌生人家中報警，並自首前往警局投案。

死者的母親艾美(Amy Kopp)表示，當她得知事件時完全不敢相信，「當我們前往兒子家時，警察已經在那裡了，我不敢相信這是真的，只因為她發現其他女人的簡訊，我兒子甚至沒有外遇，只是和別人聊天」。

警方在魯克特的車上找到一把手槍，與槍擊案中使用的凶器相符。魯克特原本被控一級謀殺罪與武器犯罪行為，她後來與檢察官達成協議，對罪刑較輕的二級謀殺罪與武器犯罪行為認罪，於4月25日被判處35年刑期。