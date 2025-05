「手機發現別的女人簡訊」女狠把男友爆頭　媽崩潰：他根本沒外遇

▲女子因為手機簡訊殺害男友。(圖/示意圖/VCG)

記者李振慧/綜合報導

美國密蘇里州一名23歲女子因為偷看男友手機,發現裡面有其他女子傳來的簡訊,竟然衝動持槍朝熟睡的對方頭部開槍,近來被判處35年刑期。

23歲女子魯克特(Madison Rueckert)被控2022年12月31日,因為在24歲男友米勒(Jonathan Miller)手機上發現其他女子簡訊,等到對方睡著時,拿出預藏在家中的槍,朝男友頭部開槍。

A jealous woman fatally shot her boyfriend in the head as he slept after discovering he'd been texting other women.



Madison Rueckert, 23, of Missouri, has been sentenced to 35 years in prison after pleading guilty to waiting for Jonathan Miller, 24, to fall asleep on December 31 pic.twitter.com/k4T7su7IMo