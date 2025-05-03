快訊／澳洲現任總理艾班尼斯宣布勝選！承諾帶領國家度過全球動盪

▲澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）連任成功，工黨可望過半續掌政權。（圖／路透，下同）



記者董美琪／綜合報導

澳洲國會選舉今日持續進行開票作業，當地多家媒體已推估工黨將贏得本次選舉並續掌政權。現任總理艾班尼斯（Anthony Albanese）已發表勝選談話，承諾將帶領國家應對當前全球局勢中的不穩與挑戰。

根據《澳洲廣播公司新聞網》（ABC News）的報導，截至目前約完成51%開票，工黨在眾議院150個席次中有望取得86席，成功過半。相較之下，由自由黨與國家黨組成的聯盟僅獲得40席。

艾班尼斯今晚正式宣佈勝選，他表示，工黨將不負國民所託，攜手面對當前世界的不確定與困難。他於雪梨向群眾致詞時說：「我們感謝全國人民再次給予我們機會，為這個偉大的國家努力。」

他補充，工黨不會把人民的託付當作理所當然，並強調其團隊將懷抱新的希望與決心，承擔起治國重責。

自由黨/國家黨聯盟領袖達頓（Peter Dutton）已承認敗選，他表示已致電祝賀艾班尼斯贏得選舉。

達頓說：「稍早我已打電話向總理道賀。我們在這次選戰中的表現不盡理想，這點在今晚顯而易見，我願為此承擔所有責任。」

此外，ABC新聞網也指出，達頓有可能在此次國會選舉中失去他個人的議席。

回顧2022年上屆大選，工黨曾在151席的眾議院中贏得77席，結束自由黨/國家黨聯盟的長期執政。