基隆民政處長「盜個資助藍營罷免」　綠籲朱立倫：向基隆市民道歉

▲議員張之豪、民進黨發言人吳崢。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨發動罷免綠委「幽靈連署」累積近2千例，多個國民黨地方黨部遭搜索，國民黨26日動員數萬人上凱道集會「戰獨裁」。然而，檢調近日查出，基隆市政府民政處長張淵翔涉查詢戶政系統，並提供資料協助藍營罷免民進黨議員鄭文婷、張之豪，而張淵翔也已坦承犯行。對此，民進黨今（30日）表示，整起案件不但涉及選罷舞弊，更是巨大的資安漏洞，基隆市長謝國樑至今未正面回應；且張淵翔的行為，背後是否有國民黨組織指使？呼籲朱立倫應出面給社會一個交代，並對所有權益受到侵害的基隆市民道歉。

民進黨發言人吳崢指出，台灣從威權走到民主，過去威權時代，曾聽聞黨國作票，甚至開票過程突遭關燈斷電的情況；但經過數十年民主化後，如今大多數台灣人民對選務還有行政體系的中立皆有信心。地方政府掌握公權力的公職人員，理應相當清楚黨務與公務的界限為何，更應懂得遵守法律。但遺憾的是，張淵翔赤裸裸打破這條界線，造成基隆市民個資受到嚴重侵害，已是近年來政壇上最大醜聞。

吳崢表示，在過去黨國不分時代，都聽過「國庫通黨庫」，黨庫所指就是國民黨黨產。但張淵翔的犯行令人震驚，難道基隆市市政資料如今也通到國民黨的黨庫？市民資料成為國民黨任意取用的名冊？

議員張之豪表示，國民黨選舉舞弊，已是自己小時候會聽說的事情，未料，在2025年的台灣，仍可看到基隆市民政處長張淵翔，利用自身職權使用戶政系統將基隆市民的個資流出，更使用中國的通訊軟體微信進行流傳，殊難想像已有多少資料被流出，整起案件除了是選舉舞弊外，更是毫無資安觀念的作弊，是一個巨大的國安漏洞。

張之豪強調，身為基隆市長的謝國樑，面對基隆的戶政、民政單位出如此大的紕漏，也未對這起案件進行正面回應。整起案件最令人毛骨悚然的是，如今光推動罷免民進黨兩位議員，就要讓民政處長使用戶政系統的個資來湊齊僅幾百份的連署書，何況張淵翔在去年謝國樑罷免案時，同時兼任基隆市選委會總幹事，是不是更有動機進行盜用、洩漏個資？張之豪痛批，謝國樑應出面說清楚在整起案件中應負起哪些責任。

接續，吳崢提出「三問」，第一，基隆市政府民政處長張淵翔，何以要進入基隆市的戶政系統、盜取個資，提供國民黨基隆黨部使用？背後受到何人指使？至今未聽聞市長謝國樑及主席朱立倫的說明，到底基隆市民受到個資傷害的範圍有多大？

其次，吳崢說，今天國民黨基隆市黨部涉犯違法，全國只有基隆市一個地方黨部涉案？回顧近期全國各縣市已有多件國民黨涉犯偽造文書案件，包括新北黨部書記長、新北選委會選舉委員陳貞容已遭收押；台北市黨部書記長、前北市選舉委員初文卿也遭收押；若張淵翔背後有受到國民黨黨中央指使，國民黨全國各地黨部涉案黨工，亦有公職身份，是否也有利用公職身份侵犯人民權利的行為？

吳崢表示，從張淵翔過往經歷，從擔任基層里長、國民黨青年部主任、基隆市議員到基隆市府民政處長，一路參與國民黨系統。如今違反個資法、刑法，盜取市民個資以配合國民黨罷免民進黨市議員的政治需求，請問朱立倫，張淵翔侵犯市民權益的行徑，國民黨是否要出來給社會一個交代？他呼籲，朱立倫應出面面對社會質疑，也應對所有受到傷害的基隆市民，以及遭受破壞的民主制度向全國人民道歉。