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高雄師教白色酷刑「菸燒臉、嘴塞桌球」逼學生背訟　家長反彈

▲▼ 香菸燒臉、嘴塞桌球！高雄小五生被逼背白色恐怖刑求細節。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄小五生被逼背白色恐怖刑求細節。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市議員許采蓁今(30日)在議會質詢時指出，某國小教師竟要求五年級學童熟記白色恐怖時期受害者遭受酷刑的細節，包括香煙灼燒臉部、嘴塞桌球、打自來水針等各種恐怖手法，引發家長反彈。教育局對此表示，經查為教師在課堂教學中的個人行為，非學校整體教學立場，將與校方、教師溝通。

針對國民黨高雄市議員許采針今日質詢內容，高雄市教育局表示，經瞭解是個別教師於課堂教學中的個人行為，非學校整體教學立場，將針對該個案與學校及教師進行溝通，了解教學脈絡，並適時提供必要的專業輔導。

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教育局表示，所有教學內容應依據108課綱規範辦理，歷史教育為社會領域中重要學習內容之一，旨在協助學生認識臺灣的歷史脈絡、人權價值與民主發展，並透過課程培養其思辨能力與公民素養。

教育局重申，依據《教育基本法》第6條規定，教育應本於中立原則，學校不得為特定政治團體從事宣傳或活動，亦不得強迫教職員或學生參與任何政治性活動。各級學校在進行教學設計與教材選用時，應確實落實中立性原則，並確保內容具適齡性與專業性，尊重學生的多元理解與感受。

教育局強調，將持續關注後續發展，並提供必要的專業輔導，確保學校教學內容符合課綱精神，兼顧適性、適齡原則，落實教育中立與專業要求，營造學生安心學習的校園環境。

▲▼ 香菸燒臉、嘴塞桌球！高雄小五生被逼背白色恐怖刑求細節。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼ 高雄小五生社會科考試要背誦出政治事件受害者的刑求細節。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼ 香菸燒臉、嘴塞桌球！高雄小五生被逼背白色恐怖刑求細節。（圖／記者賴文萱翻攝）

許采蓁今日出示家長提供的陳情內容，指出就讀國小5年級的孩子為了準備社會科考試，竟要背誦出政治事件受害者被刑求的細節，例如誰遭到毆打、何人下體受傷、誰被剝奪睡眠等，且老師聲稱將列入考試範圍，令家長感到極度不妥。

許采蓁表示，陳情人本身是退休教師，見到此份教材深感震驚，直言這根本是在傳播「仇恨教育」。她強調，強迫記憶白色恐怖個別受難者遭受的血腥刑求細節，只會增長仇恨與暴力，散播恐懼氛圍。事實上，現行國小五年級社會課本，無需如此殘忍的細節描寫，也能清晰闡述當時的歷史背景。

許采蓁指出，這份教材不僅牴觸《兒童權利公約》、《教育基本法》，更忽略了歷史教育應具備更完整的時代脈絡分析，對於這種死記硬背受刑內容的方式，除了可能影響學童身心發展外，更只會助長仇恨與恐懼，顯然是不適當的教學材料。

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