國民黨怒轟獨裁　賴清德曝多項國際民主評比：黑的講久了不會變白的

▲總統兼民進黨主席賴清德。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

幽靈連署頻傳，多個國民黨部遭搜索，國民黨26日動員數萬人上凱道集會「戰獨裁」，痛批執政黨惡罷、獨裁、抗議司法追殺。民進黨今（30日）召開中常會，據轉述，總統兼任民進黨主席賴清德致詞時回應，台灣在絕大多數的國際評比，都是完全自由民主的國家。黑的講久了，不會變成白的；但是，仍然有可能會因此混淆視聽，執政黨有責任把事實、把道理講清楚、說明白，為政府的施政辯護，讓民眾了解真相。

據轉述，賴清德在中常會上致詞時提到，明天是五一勞動節，我要感謝所有為國家、為家庭打拚的勞工朋友，一起打造更堅實穩固的台灣。

賴清德指出，為了因應美國關稅政策的影響，勞動部在洪申翰部長的帶領下，積極走訪各地工會，多方了解勞工朋友的意見。政府也推出各項措施來照顧勞工，像是支持受衝擊的企業辦理職能訓練；而其中，特別重要的就是「維持僱用安定」。

賴清德強調，因應國際情勢，政府一定做勞工朋友與全體產業的後盾。也再次呼籲在野黨，政治立場可以不同，但守護國家主權、支持出口產業、穩定民生物價，這絕對需要大家團結一致。

對於在野陣營怒轟獨裁，賴清德則表示，台灣在絕大多數的國際評比，都是完全自由民主的國家。黑的講久了，不會變成白的；但是，仍然有可能會因此混淆視聽，執政黨有責任把事實、把道理講清楚、說明白，為政府的施政辯護，讓民眾了解真相，再麻煩各位黨公職，發揮全力為政策宣傳。