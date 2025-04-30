　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨怒轟獨裁　賴清德曝多項國際民主評比：黑的講久了不會變白的

▲▼總統兼民進黨主席賴清德。（圖／民進黨提供）

▲總統兼民進黨主席賴清德。（圖／民進黨提供）

記者杜冠霖／台北報導

幽靈連署頻傳，多個國民黨部遭搜索，國民黨26日動員數萬人上凱道集會「戰獨裁」，痛批執政黨惡罷、獨裁、抗議司法追殺。民進黨今（30日）召開中常會，據轉述，總統兼任民進黨主席賴清德致詞時回應，台灣在絕大多數的國際評比，都是完全自由民主的國家。黑的講久了，不會變成白的；但是，仍然有可能會因此混淆視聽，執政黨有責任把事實、把道理講清楚、說明白，為政府的施政辯護，讓民眾了解真相。

據轉述，賴清德在中常會上致詞時提到，明天是五一勞動節，我要感謝所有為國家、為家庭打拚的勞工朋友，一起打造更堅實穩固的台灣。

賴清德指出，為了因應美國關稅政策的影響，勞動部在洪申翰部長的帶領下，積極走訪各地工會，多方了解勞工朋友的意見。政府也推出各項措施來照顧勞工，像是支持受衝擊的企業辦理職能訓練；而其中，特別重要的就是「維持僱用安定」。

賴清德強調，因應國際情勢，政府一定做勞工朋友與全體產業的後盾。也再次呼籲在野黨，政治立場可以不同，但守護國家主權、支持出口產業、穩定民生物價，這絕對需要大家團結一致。

對於在野陣營怒轟獨裁，賴清德則表示，台灣在絕大多數的國際評比，都是完全自由民主的國家。黑的講久了，不會變成白的；但是，仍然有可能會因此混淆視聽，執政黨有責任把事實、把道理講清楚、說明白，為政府的施政辯護，讓民眾了解真相，再麻煩各位黨公職，發揮全力為政策宣傳。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
572 3 8863 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／Makiyo不爽了！再爆楊丞琳內幕：一定真的啊
靠1行業撐起「台灣平均年薪56萬」　他曝殘酷真相：薪水還衰退
獨／台中3死悲劇...獨子扛家疑遭「詐乾」積蓄　照顧病父母崩
快訊／太平山園區路基崩塌逾10層樓...恐怖畫面曝
快訊／劉彩萱全認了！當庭崩潰痛哭
李雅英吃「夜市地獄料理」　表情崩壞蹲地乾嘔

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

世壯運烏龍多！官網、秩序冊時間不同　蔣萬安報名壁球也查嘸時程

賴清德推國安法制挑釁對岸？　李問：防竊賊裝警鈴不能說是挑釁

青年百億海外圓夢基金今公告結果　史哲：政策對青年有吸引力

行政院明通過青年基本法草案　政策須納青年觀點、落實青年主流化

黃建賓爭取花東台鐵優惠票價　交通部長允諾5月底前提出

基隆市府查戶政個資助藍營罷免　時力：民主化後最嚴重選舉舞弊

基隆民政處長用戶政系統助罷免　蔣萬安：竊取個資是違法

國民黨怒轟獨裁　賴清德曝多項國際民主評比：黑的講久了不會變白的

預告美元恐跌破30元！　朱立倫：台灣經濟大風暴將來襲

4100億預算包含電價撥補　賴清德曝業者心聲：政府要穩定電價

Makiyo爆料楊丞琳「紅了不認人」　薔薔：她現在被罵得很慘

遊 #旗津 臨停竟被暴打！刺青男嗆：你結屎臉

Makiyo爆 「紅了不認人」　楊丞琳駁：惡意造謠

女遊客硬闖 #老梅綠石槽　不聽路人勸！畫面被轟爆

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

李多慧表演前「衣服沒了」超迅速危機處理被讚爆

小朋友邊盪鞦韆邊唱超ㄎ一ㄤ童謠：阿嬤的內褲360度

黑吃黑失敗找替死鬼！詐團10hrs活活虐死車手　全程直播給柬高層

「我的錢還要你管？」 台中嬤堅領錢400萬險被騙

稱「台灣人也是中國人」遭轟　 #連勝文 ：不聽民進黨的話就被鬥臭

世壯運烏龍多！官網、秩序冊時間不同　蔣萬安報名壁球也查嘸時程

賴清德推國安法制挑釁對岸？　李問：防竊賊裝警鈴不能說是挑釁

青年百億海外圓夢基金今公告結果　史哲：政策對青年有吸引力

行政院明通過青年基本法草案　政策須納青年觀點、落實青年主流化

黃建賓爭取花東台鐵優惠票價　交通部長允諾5月底前提出

基隆市府查戶政個資助藍營罷免　時力：民主化後最嚴重選舉舞弊

基隆民政處長用戶政系統助罷免　蔣萬安：竊取個資是違法

國民黨怒轟獨裁　賴清德曝多項國際民主評比：黑的講久了不會變白的

預告美元恐跌破30元！　朱立倫：台灣經濟大風暴將來襲

4100億預算包含電價撥補　賴清德曝業者心聲：政府要穩定電價

新光三越台南第3店招牌亮相　經發局證開幕時間

中美關稅戰「談判無進展」」　陸外交部：雙方未就關稅問題商議

自小客猛撞行人庇護島...噴40萬維修費　警：轉彎勿切西瓜

獨家／MAKIYO再爆楊丞琳曾哈日　過去交往過阿BEN「帶給我們看」

翻白眼！男子把鱷魚誤認成雕像　自拍慘遭攻擊...縫50多針險喪命

母親節優惠MUJI滿千送百　HOLA請你免費喝咖啡

朱育賢傷癒歸隊扛4棒！手肘發炎反思動作調整

明起北東有雨　周日梅雨鋒面報到「雨區擴大」

MEOVV成員「小Jennie」成為MIU MIU大使！16歲登時裝周混血神顏美翻

世壯運烏龍多！官網、秩序冊時間不同　蔣萬安報名壁球也查嘸時程

被指控礦稅敲詐！　傅崐萁怒轟民進黨「為大罷免潑髒水」

政治熱門新聞

索馬利亞30日起禁台灣護照入境　外交部嚴正抗議

「台派女神」外貌被嘲諷　素顏反擊黑粉

罷免最大醜聞！基隆民政處長交保　坦承查戶政系統個資助藍營罷免

尷尬！謝龍介想握手　陳亭妃甩頭走：他跟林俊憲比較好

遠見調查／政治人物好感度出爐！　盧秀燕居冠、柯建銘敬陪末座

預告美元恐跌破30元　朱：台灣經濟面臨大風暴

二階達標再+1！罷免洪孟楷連署衝破5萬份　罷團：達130%安全門檻

賴清德澄清未下令35席連署都要過　與會人士還原：卓冠廷得意忘形

前主播帶電鍋過夜寄生上流！　北市議會要查「非現職記者嚴禁使用」

蕭旭岑聲援區桂芝　轟賴政府兩套標準

盤點賴清德就職1年做了哪些事　李艷秋轟無能：跪送台積電、共諜布滿

查到自己人！國民黨工涉死亡連署遭押　身份竟是新北選委會委員

卓冠廷爆：賴清德下令35個罷藍委連署都要過　要求林右昌做這1事

挺區桂芝轉發中共徵文　翁曉玲批陸委會欺負老百姓

更多熱門

相關新聞

基隆市府查戶政個資助藍營罷免　時力：民主化後最嚴重選舉舞弊

基隆市府查戶政個資助藍營罷免　時力：民主化後最嚴重選舉舞弊

國民黨發動罷免綠委「幽靈連署」累積近2千例，多個國民黨地方黨部遭搜索，國民黨26日動員數萬人上凱道集會「戰獨裁」。然而，檢調近日查出，基隆市政府民政處長張淵翔涉查詢戶政系統，並提供資料協助藍營罷免民進黨議員鄭文婷、張之豪，而張淵翔也已坦承犯行。對此，時代力量今（30日）表示，這起事件不僅徹底破壞選舉公正的基礎，更重創人民對官僚體系的信賴，堪稱台灣民主化以來最嚴重的選舉舞弊案件之一。

高雄師教白色恐怖酷刑細節　教育局：個人行為

高雄師教白色恐怖酷刑細節　教育局：個人行為

預告美元恐跌破30元　朱：台灣經濟面臨大風暴

預告美元恐跌破30元　朱：台灣經濟面臨大風暴

4100億預算包含電價撥補　賴清德曝業者心聲：政府要穩定電價

4100億預算包含電價撥補　賴清德曝業者心聲：政府要穩定電價

賴清德澄清未下令35席連署都要過　與會人士還原：卓冠廷得意忘形

賴清德澄清未下令35席連署都要過　與會人士還原：卓冠廷得意忘形

關鍵字：

賴清德國民黨獨裁自由民主朱立倫民進黨

讀者迴響

熱門新聞

傑瑞米雷納憶事故：我已經死過了

楊丞琳怒斥惡意造謠「保留法律追訴權」！　Makiyo霸氣再冷回3字

烏克蘭女記者遭俄軍俘虜「眼球、大腦被挖出」！

廖峻中風7年「兒要錢才出現」！

恐「下到發霉」梅雨鋒面　最新預測時間曝

他每天早餐麵包胖10公斤　改吃「這組合」瘦了血糖正常

楊丞琳被挖10年前舊文「心疼Makiyo」陸網：足以證明為人

嘎妹道歉認不成熟「疏遠蔡阿嘎」　IG發聲揭家族矛盾內幕

專家鑑定：剴剴全身42處虐傷

巴基斯坦：印度最快24小時動武

S媽痛失大S肝腸寸斷！　

5車手黑吃黑遭擄私刑凌虐　強逼集體SM「趴地吞精」

快訊／「剴剴案」惡保母劉彩萱認罪了

索馬利亞30日起禁台灣護照入境　外交部嚴正抗議

青鳥購物突爆嗆陸客「滾回你中國」　警超無奈

更多

最夯影音

更多

Makiyo爆料楊丞琳「紅了不認人」　薔薔：她現在被罵得很慘

遊 #旗津 臨停竟被暴打！刺青男嗆：你結屎臉

Makiyo爆 「紅了不認人」　楊丞琳駁：惡意造謠

女遊客硬闖 #老梅綠石槽　不聽路人勸！畫面被轟爆

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面