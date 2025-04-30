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基隆市府查戶政個資助藍營罷免　時力：民主化後最嚴重選舉舞弊

▲基隆推「兵e智慧服務台」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆民政處長張淵翔（圖右）。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨發動罷免綠委「幽靈連署」累積近2千例，多個國民黨地方黨部遭搜索，國民黨26日動員數萬人上凱道集會「戰獨裁」。然而，檢調近日查出，基隆市政府民政處長張淵翔涉查詢戶政系統，並提供資料協助藍營罷免民進黨議員鄭文婷、張之豪，而張淵翔也已坦承犯行。對此，時代力量今（30日）表示，這起事件不僅徹底破壞選舉公正的基礎，更重創人民對官僚體系的信賴，堪稱台灣民主化以來最嚴重的選舉舞弊案件之一。

基隆市政府民政處長張淵翔，涉嫌查詢戶政系統個人資料，協助罷免連署，遭基隆地檢署聲請羈押。法院表示，張淵翔犯罪嫌疑重大，考量坦承犯行，准以40萬元交保，並限制住居。法院表示，張淵翔經訊問後，坦承違反個人資料保護法及偽造文書犯行，犯罪嫌疑重大，雖有共犯尚未到案，有勾串共犯、證人之虞，考量張淵翔對犯行供承不諱，認無羈押的必要性，尚非不得以具保替代羈押的處分。

時代力量指出，張淵翔非首次涉入與選務相關的爭議。在2024年基隆市長謝國樑罷免案期間，張曾擔任基隆市選舉委員會總幹事，而該次罷免程序中，基隆市選委會出現多項明顯違規行為，遭中央選舉委員會嚴厲糾正。

時代力量表示，包括：一、將過半提議人名冊逕自認定為偽造，未依規寄送查詢單；二、以少數違例情形全盤不受理連署，並無視中選會現場督導人員意見；三、在查對階段申請高達2萬5千份查詢單郵資，占連署人數近六成；四、更有主管要求違反規定寄發查詢單，明顯違法。

時代力量質疑，雖然罷樑案後，張淵翔卸任總幹事，由副處長趙明華接任，但近期針對國民黨立委林沛祥的罷免案中，市選委會再次出現與過去幾乎一致的違失行為，在認定116份提議書疑似偽造的情況下，僅寄出26張查詢單，過程充滿疑點。

時代力量強調，從盜用個資到偽造連署，再到市選委會重複的違規操作，顯示基隆市可能存在系統性、結構性的舞弊問題，張淵翔的行為是否僅為個人犯行？背後是否涉及更高層級的官員，甚至是集團性作票行為？基隆市政府若敢用民眾個資進行罷免造假，人民有權質疑：下次他們會用個資做出何種更嚴重的違法行為？

時代力量呼籲檢調單位，務必對此案進行全面、深入、無上限的追查，還給台灣人民一個乾淨公正的選舉環境。

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