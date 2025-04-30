圖／拚5／8送件！泛藍35立委二階連署倒數衝刺　截止日期一次看

▲罷免團體。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

全台大罷免如火如荼，目前處於二階連署的35位泛藍立委罷免案，將進入最後衝刺階段，最早截止的是5月2日台東選區的黃健賓、最晚的則是5月23日基隆選區的林沛祥。儘管連署截止日在即，但各地罷團近日也陸續宣布已有16位藍委罷免案跨過法定門檻，將持續衝高連署份數至安全門檻。

民進黨立委沈伯洋喊話要拚5月8日前全部送件，一次到位，不要補件，避免因補件而延後投票日期。至於罷綠委部分尚未有人二階達標。《ETtoday新聞雲》特別整理本次罷免泛藍立委35案的連署截止日期，供讀者參考。

根據中選會資料，35位泛藍立委罷免案進入二階最後衝刺，連署截止日期依序為5月2日台東的黃健賓，5月4日花蓮的傅崐萁、桃園的涂權吉、魯明哲、呂玉玲、新竹的鄭正鈐、南投馬文君、游顥，5月5日桃園的牛煦庭、萬美玲、邱若華、台中的江啟臣，5月6日新北的葉元之、雲林的丁學忠、台中的顏寬恒、楊瓊瓔、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋。

接下來是，5月10日新竹縣的徐欣瑩、林思銘，5月11日台北的王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆、新北的羅明才，5月12日新北的洪孟楷、廖先翔、苗栗的陳超明、邱鎮軍，5月13日新北的張智倫、林德福、彰化的謝衣鳯，最後則是5月23日的基隆林沛祥。

▼泛藍35立委罷免案連署截止日期。（圖／記者郭運興製圖）

另外，目前罷團已經提前宣布達到「二階連署法定門檻」的則有16案，包含新北葉元之、廖先翔、洪孟楷；台北王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆；桃園涂權吉、魯明哲、牛煦庭；台中廖偉翔、黃建豪、羅廷瑋；台東黃建賓；花蓮傅崐萁；其中更有多位已經到達130%以上的安全門檻。

民進黨立委沈伯洋也分析，二階連署最好都在5月8日前送件，目標是一次到位，不要補件，因為補件將會讓罷免案投票時間延後50天，直接落入藍白四大公投的陷阱，能不能做到是一回事，但先拚就是了。

▼民進黨立委沈伯洋。（圖／記者李毓康攝）