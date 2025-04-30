基隆民政處長用戶政系統助罷免　蔣萬安：竊取個資是違法

▲台北市長蔣萬安出席市議會質詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

基隆地檢署偵辦罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪的死亡連署案，基隆市民政處長張淵翔涉嫌利用戶政系統查詢個人資料，因坦承犯行，地院29日深夜裁定張淵翔以40萬元交保並限制住居。面對機關首長竊取民眾個資作為非公務使用，台北市長蔣萬安坦言違法；而民進黨台北市議員林亮君關心台北市查詢系統有無即時示警，蔣允諾要民政局研議。

蔣萬安30日下午赴台北市議會進行追加減報告並備詢，林亮君詢問，如果有機關首長竊取民眾個資，作為非公務用途使用，是否違法？蔣萬安回應「應該是違法。」

林亮君再問，基隆民政處長利用職務之便，竊取民眾個資作為非公務使用，這絕對是0容忍對吧？蔣萬安說「對，如果確實有竊取民眾個資，利用民政系統查詢，那應該是違法。」

而林亮君關心，北市民政系統或警察局內部系統，有沒有能即時警示？台北市警察局長李西河表示，市警局有自建、設計的系統，從113年建立，任何非公務查詢都會馬上發現，且有即時記錄系統。台北市民政局長陳永德坦言，民政局並沒有即時警示系統，只有資訊室每天、戶籍科每週、政風室每個月的固定巡查系統，至於會不會一被侵入就嗶嗶叫，「目前並不會這樣。」

由於警察局擁有即時警示系統，林亮君認為，在保護民眾個資的措施上，民政戶政系統應該要建置即時預警系統。蔣萬安也答應，請民政局參考警察局即刻示警系統，給一個月的時間研議能否操作。