前主播帶電鍋過夜寄生上流！　北市議會要查「非現職記者嚴禁使用」

▲台北市議會。（圖／記者袁茵攝）



記者陳家祥／台北報導

週刊今（30日）爆料，台北市議會竟成私人休息場所，陳姓前主播假冒《獨家報導》記者身分進出議會 ，還帶電鍋、睡沙發，甚至在議會談生意等，離譜行徑讓人咋舌。對此，北市議會今回應，將確認主跑議會線上記者身分，若非現職記者，嚴禁使用記者室。

據了解，該名陳姓記者在台北市議會活動多年，儘管陳男自稱是記者，實際上也不常與市府、議會線上的採訪對象如局處官員、議員等來往，行事風格相當神秘。在「獨家報導」搜尋其姓名，確實可見由其撰寫的報導，甚至可回溯至2016年。

據觀察，陳男長年盤踞在5樓的記者室，為人低調、幾乎不與主流媒體記者來往，但只要樓下有便當、點心等，一定會現身，甚至記者同業自行買來分享的，他也會在未經同意狀況下自行取用。

台北市議會表示，公關室將立即偕同記者聯誼會，確認主跑議會線上記者身分，若非現職記者，嚴禁使用記者室。記者室僅供媒體採訪寫稿工作使用，不是私人空間，更不得堆放私人物品，若有發現，公關室會立即通知當事人清理，必要時將代為保管處理。

另外，傳出駐衛警疑似在上班時間開團購賺外快，北市議會指出，議會同仁團購若無涉及不法，予以尊重，但嚴禁在上班時間或利用辦公場域進行，未來將更嚴格宣導，若仍有相關不當行為，將予以懲處。

