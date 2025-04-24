世壯運報龍舟變路跑！北市竟回「不想參加可退費」　林珍羽酸太丟臉

▲台北市長蔣萬安24日率市府局處首長赴民眾黨團說明市府重大法議案，民眾黨台北市議員林珍羽。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

2025雙北世壯運將於5月17日登場，但今（24日）爆出亂象頻傳，不但完整賽程未搞定、報名機制混亂不堪，甚至還有選手報名龍舟賽，被擅自竄改成參加10公里路跑，結果世壯運發言人郭音蘭卻回說「不想參加能全額退費」。對此，民眾黨台北市議員林珍羽痛批，台北市長蔣萬安帥氣的臉被丟在地上摩擦，而蔣則點名副市長林奕華回應，結果林奕華卻又重申相同回應。

蔣萬安24日率市府團隊到台北市議會拜會民眾黨團，並說明會期重大法案。林珍羽先是詢問，如果今天有其他主管機關，在沒有通知的狀態下，把蔣萬安寫成「新北市長」，可以接受嗎？蔣萬安回應，「我想當然要即刻改正」。

林珍羽指出，她跟蔣萬安都是同時上任、新手上路，但一直以來都希望可以把台北市面子爭回來，結果世壯運頻頻出問題，有選手報龍舟賽，結果主辦單位卻把對方改成路跑，假設蔣萬安不能接受自己從台北市長變新北市長，要求要即刻改正，那為什麼能在未通知選手的狀況下，把對方改成路跑？

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者湯興漢攝）

聽聞世壯運題目，蔣萬安立刻點名要台北市體育局說明。林珍羽表示，這個不需要局長回覆，因為現在官方發言人郭音蘭稱「如果你不想參賽，你可以退賽」，這不是蔣萬安認為的「即刻改正」態度，「市長，台北市的面子被丟光了，蔣萬安長這麼帥！」

林珍羽續指，就算是因為報名額滿，但還是有其他問題層出不窮，包括參賽選手簽證資訊慢、亂、雜，這是大家現在接收到的資訊，包含技術手冊中英文說明不同，「這是怎麼回事？一個雙北世壯運，可以搞出這麼多問題，讓其他國際選手質疑要看中文版或英文版，我們是首都，不是要讓世界看見台灣、台北市嗎？怎麼會變成這樣？」

林珍羽提及，另還有選手因為個人因素不能參賽，但以台北市長年辦國際賽事的標準，應該不會發生選手退賽卻又重複扣報名費吧？並質疑台北為了世壯運宣傳花多少錢？而一旁的林奕華小聲補充「十幾億」，讓林珍羽批評，台北市世壯運怎麼可以這麼丟臉？十幾億納稅錢被丟在地上摩擦，「這很危險，台北市世壯運太丟臉了！」

此外，林珍羽再質疑，世壯運宣傳上，到底是台北市辦，還是新北市舉辦？蔣萬安回應「共同舉辦」，使林珍羽質疑，明明叫雙北世壯運，為什麼新北市卻用「歡迎來到新北市」，如果雙北市共同舉辦，那為何要分你我？要求世壯運執行委員會要拴緊螺絲，且雙北世壯運宣傳不要分台北、新北，而是要「雙北」，否則世界如何看見中華隊？

▲台北市副市長林奕華。（圖／記者湯興漢攝）

面對林珍羽提出對世壯運質疑，蔣萬安點名要林奕華回應。而林奕華說明，「的確是因為很多賽事熱門，所以他們應該屬於報名沒報進去，但還是希望有其他項目可以去參賽。」但林珍羽認為，這是過一個月之後才把選手移走，所以這就是北市府沒實質掌握報名狀況，明明都額滿了，為什麼還要接受報名？接受報名後還趕人去路跑，龍舟跟路跑一樣嗎？

林奕華稱，因為大家同時間報名，如果選手不想參加可以退費，或是有些是隊伍報名，假設一隊需要9人，結果卻只有5個人，籌委會就會想辦法湊隊，若湊不成一隊則鼓勵選手繼續運動，但如果不願意就退費。

但林珍羽認為，林奕華的回應都是舊的，但大家只是需要市府的態度，今年5月就要開賽了，結果卻還要解釋為何報名狀況發生這些事，明明只要一個態度是「全力以赴把世壯運辦好」就好，「你解釋這麼多，請問問題有被解決嗎？選手參賽資格也被取消了，講這些有用嗎？請你們保持一個態度，全力以赴辦好世壯運。」

但只見林珍羽講話的同時，林奕華仍不停地說，「但手冊的部分，我們是中文直接翻成英文，所以照理來說應該沒有中英文不一樣狀況，這部分其實議員可以把我們中英文手冊拿出來對照。」使林珍羽再回嗆，「我們還要幫你校稿喔？」