現有情勢衝擊「藍未來能否生存」　罷綠委列考核？戴錫欽：激勵團結

▲國民黨台北市黨部代理主委、台北市議會議長戴錫欽。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨主席朱立倫昨（28日）下令，要求國民黨民意代表全力協助所有罷綠選區二階連署，並將結果列入考核並公告。將兼任台北市黨部代理主委的台北市議會議長戴錫欽今（29日）表示，無論是KPI或未來如何列入考核，這都只是激勵內部團結的動作，大家必須團結一心、同仇敵愾，倘若過不了大罷免這關，2026地方選舉勢必受到嚴重衝擊，且以衝擊到國民黨未來能否繼續生存，以及想重返執政的可能性。

針對朱立倫要求各地協助罷免綠委二階連署，且要納入考核一事，戴錫欽29日上午於台北市議會受訪時表示，朱立倫要強調的是，在現在政治氛圍之下，包括國民黨在內的所有在野黨，必須嚴肅看待執政黨刻意漠視在國會少數的現實，而對在野黨發出無差別式攻擊。

戴錫欽提及，「這已經不是一個民主政治該有的常態。」但既然執政黨執意如此，且身兼民進黨主席的總統賴清德也下軍令，要民進黨黨公職全面動員之下，國民黨所有民代無論是中央、地方，都必須要有這樣覺悟，所以不管是不是在自己的選區、要捍衛現有藍委，或針對部分綠委進行反制動作等，大家都必須團結一心，同仇敵愾。

戴錫欽指出，不管是KPI、責任額或將來如何列入考核，這都只是激勵內部團結一心的動作，只要大家能面對現有政治情勢做出正確判斷、一起努力，相信國民黨能度過現在難關。

至於這會不會影響到2026大選？戴錫欽說，「如果國民黨過不了大罷免這關的話，坦白講，2026地方選舉勢必會受到嚴重衝擊。」現有政治情勢已衝擊到，包括國民黨未來能否繼續生存，以及將來想重返執政的目標可行性，「所有黨公職、民代，不分中央地方都必須有這樣絕悟，認清現有台灣政治情勢，大家團結一心、共同努力。」

戴錫欽稱，不管是不是選區民代，大家如何盡心盡力達成自己設定的目標，重點是針對綠委罷免完成二階連署，以及捍衛藍委的部分，將來即便進入第三階段，也能在選舉過程中，把支持者激發出來投票，這都是預定目標。