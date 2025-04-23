朱立倫號召藍黨公職北檢外抗議　蔣萬安5／9赴議會專案報告

▲台北市長蔣萬安及國民黨立委4月17日現身北檢前抗議 。（圖／翻攝國民黨臉書直播）

記者袁茵／台北報導

國民黨主席朱立倫17日號召全體黨公職到北檢外聲援國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，台北市長蔣萬安到場響應，引發民進黨批評帶頭違法。台北市議會民進黨團提案要求蔣萬安專案報告，今（23日）召開大會並進行政黨協商後，安排5月9日專案報告，另5月15日則針對台北市人口因應對策、社宅等進行專案報告。

台北市議會23日下午召開定期大會，討論議案包括民進黨團總召陳慈慧等人提案「0417禁集會區違法集會事件之專案報告」、「世壯運籌備進度、行銷成效、經費運用情形」、「雙城論壇續辦必要性」等共8案專案報告；另還有民眾黨團總召張志豪等人提「台北市整體經濟與產業轉型因應策略」共9案專案報告。

經過政黨協商，確定5月9日上午9時召開專案報告，要求蔣萬安針對「台北市高齡校舍改建推動情形；世壯運籌辦與行銷成果；大巨蛋軟硬體改善及營運績效評估辦理進度；台北市治安與詐欺防制對策；0417法院禁制區集會事件；雙城論壇籌辦狀況」專案報告。

另外，5月15日上午9時也將召開專案報告，同樣要求蔣萬安針對「因應經濟情勢變化台北市推動產業轉型及促進就業策略；台北市人口因應對策；捷運聯開宅政策與處分案之規劃報告；社會住宅政策推動進度及未來規劃；台北市立殯儀館回饋地方經費執行狀況及未來修正方向」專案報告。